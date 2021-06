El arte se divide entre la selva y la ciudad en la exposición The last ones

La muestra tiene como protagonistas a dos jirafas de tamaño real, piezas de karen Rumbos

Karen Otero, Héctor Bitar y Alexia Laredo / Cortesía | FASE7

Con la participación de un colectivo de 20 artistas, la casa Design Hunter presenta la exposición The last ones, en ella se se conjuga el arte, la arquitectura y el interiorismo a través de la colaboración entre Karen Rumbos directora de Art Point, Ricardo Reyes Arte y David Solís director de Desing Hunter Magazine. Javier Andres, Karen Rumbos y Miguel Ángel Cerdio / Cortesía | FASE7 El nombre de esta muestra hace referencia a las esculturas que se encuentran en la terraza de la Casa azul, dos jirafas blancas tamaño real que sorprenden a los asistentes y cuentan una historia que vale la pena descubrir. Las obras que fueron seleccionadas para esta exhibición, establecen un diálogo con los objetos y mobiliario que componen cada espacio de la casa Desing Hunter, y crean una transición fluida entre el diseño y la arquitectura, permitiendo al público no sólo entender el arte sino fascinarse con una propuesta que cuenta historias a través de la exhibición de estas piezas. Cortesía | FASE7 En esta exposición colectiva hay piezas de artistas de calidad internacional, como: Aldo Chaparro, Alfredo Noyola, Antonio O’connell, Bradley Narduzzi, Cisco Jiménez, Erika Harrsch, Fabián Ugalde, Gustavo Villegas, Héctor Bitar, Javier Peláez, Jorge del Ángel Juan Pablo Vidal, Karen Rumbos, Luis Fernando, Olmo Ríos, Omar Torres, Patrick Pettersson, Salustiano, Susan Schmidt-Hazen y Víctor Rodríguez.



