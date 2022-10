El mole de caderas: Tradición compartida

Este es un guiso estacional que conserva su temporalidad gracias a la crianza y cuidados a los que son sometidas miles de cabezas de ganado caprino, también se le conoce como huaxmole ; su carne adquiere el sabor que lo distingue. Los animales son sacrificados cada año en la tradicional matanza de los chivos que da inicio a la temporada gastronómica a mediados de octubre.

A pesar de ser considerado un manjar de la gastronomía poblana, el mole de caderas o huaxmole, tiene sus orígenes en Huajuapan de León, Oaxaca.

Realmente es un platillo sencillo de hacer, pero el buen sabor, además de la carne, viene del sazón de quien lo prepara y es mucho mejor si se usan el tradicional metate y el comal de barro.

Así comenzó todo



“Los arrieros venían desde la costa chica de Guerrero caminando hasta Huejuapan para matar o vender a los chivos. En el siglo XVI no había refrigeradores y la carne se secaba al sol para conservarla. La parte más importante de los chivos era la carne de donde se sacaba el chito (otro platillo) que en el pasado tenía mucha demanda, los ricos también lo comían, era muy caro”, comenta Jesús Manuel Hernández, periodista e investigador de la historia de la gastronomía.

Refiere que los chivos fueron traídos por los monjes agustinos a Mesoamérica en 1530 cuando llegaron a la costa chica de la mixteca en Guerrero. Ellos promovieron su crianza mediante la práctica de la trashumancia.

Foto. Cuartoscuro



“Es la práctica de llevarlos de un lugar a otro caminando para que el ganado se vaya alimentando de lo que se da en el campo (biznaga, cactus, orégano, etcétera) en un recorrido que dura meses. Los arrieros no les dan agua a los chivos pero les dan sal y con eso el animalito procesa lo que come. No es un animal de engorda que está encerrado en un establo y al que le dan forraje, es un animal enjuto y por eso el sabor de su carne es diferente”, señala.

Dentro de las costumbres alimentarias de los pueblos originarios de la mixteca estaba el consumo de las semillas de la vaina del árbol de Huaxi, que eran los huajes. Su dieta incluía además, tortillas, frijoles, chiles, mole de huajes (sin carne) y la parte del chivo que se les daba como paga por matar a los animales.

“Con esas semillas hacían un clemole que es un mole aguado, no de pasta. Para hacerlo usaban chiles, las hierbas que se conocían en esa época y el huaje para darle sabor. No comían chito, a ellos se les pagaba con huesos. Quizá a alguna persona, para ablandar el hueso lo metió en el mole (con el pedacito de carne que se le queda pegado) y así nació el huaxmole o mole de caderas a finales del siglo XIX”, detalla.

El mole de caderas poblano