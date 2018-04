En entrevista, el jugador de Jai alai Imanol López habla de su pasión por el deporte

De sonrisa franca y de estatura que se aproxima a los dos metros, Imanol López acepta tomarse fotografías con los jóvenes pelotaris del Club Mundet y su disposición es honesta, ya que le interesa que las nuevas generaciones se acerquen al deporte, que en su caso, ha sido el motor que lo ha impulsado, aún con los sacrificios y el dolor físico, a ser campeón mundial en cinco ocasiones.



Fue en Zumaia, España, el lugar donde en 1984, el deportista nació y nueve años más tarde comenzó a jugar frontón de mano “que aquí en México es muy popular”, comenta.Después consiguió entrar a un equipo de Canasta Vasca, debido a que los entrenadores se dieron cuenta que “yo tenía habilidades transferibles”, por su habilidad por ir tras la pelota y en ese tiempo “hice una gran temporada, todo se hizo muy natural y terminé metido en este deporte”, destaca.

Txabi Inza / Foto: Federico Xolocotzi

A los 18 años de edad, Imanol ya era profesional de Jai alai y a la fecha lleva un récord de campeonatos ganados, “ahora tengo 34, entonces son 16 años dándole duro a nivel profesional, bueno afortunadamente, ahora lo único que pediría es que las lesiones me respeten y seguir apoyando a los nuevos talentos”.

López reconoce que la preparación física es primordial en su estilo de vida por lo que “trato de tener bien tonificado los músculos, un buen cardio, mucho masaje y terapia, porque mientras más años tengas jugando, el cuerpo hay que cuidarlomás”.

Categoría infantil / Foto: Federico Xolocotzi

En cuanto a qué significa para él la palabra “competencia”, el pelotari menciona que “como actualmente me cuesta más ganar, tengo que motivarme todos los días, los jóvenes vienen empujando fuerte y uno debe meterle el 120 por ciento. Al día de hoy me lo tomo como un regalo que me está dando la vida, lo disfruto mucho más y si el resultado es positivo qué mejor”.

Ser un deportista de “alto rendimiento” para Imanol ha sido satisfactorio, pero al mismo tiempo sacrificado, “el deporte te da demasiado, pero llega un momento de la vida en que te tienes que enfocarte a otra cosa, (él estudió administración de empresas) también pasas muchos dolores, porque el cuerpo lo castigas mucho, el deporte es buenísimo pero la competición como tal te exige mucho”.



Alejandro y Nico Díaz / Foto: Federico Xolocotzi

Por eso, el deportista cuida su alimentación, va al gimnasio y tiene terapia para las las áreas de su cuerpo que se van dañando “porque los jugadores de Jai alai ocupamos solo una parte derecha”, precisa.

Con un año de residencia en nuestro país y con una temporada de competencias en el Frontón México, López opina que en este territorio hay un buen nivel de jugadores, pero ve que hay ganas para la actividad deportiva en la cual se tiene que tener objetivos bien definidos y considera que en cualquier ámbito de la vida “se tiene que trabajar para tener éxito y la disciplina es mejor, yo soy impulsor y promotor cien por ciento del deporte”.



Caro García, Doris y Fernanda Galindo con Casandra López / Foto: Federico Xolocotzi

Finalmente, Imanol menciona que por el momento se dedicará a sus próximos torneos y respecto a si quiere compartir aspectos de su vida en un libro, señaló que hay un documental sobre él y tal vez se dedique a impartir conferencias o se anime a escribir su biografía para dar testimonio de su experiencia como pelotari.