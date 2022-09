Estas son las tendencias de maquillaje para triunfar en el otoño

El maquillaje es el complemento de nuestros looks. No importa si lo prefieres cargado o natural, las tendencias son la guía para definir cuál te va mejor y el que se adapte a tus necesidades.

Estamos por finalizar el verano, pero permanecerán algunos estilos que le inyectarán luminosidad y frescura a tu rostro, así que toma nota y triunfa como una verdadera amante del mundo beauty en el próximo otoño.

Delineado colorido: El clásico delineado negro en el cat eye es cosa del pasado. Ahora la tendencia que predominará es un delineado colorido; si no te gustan las sombras, esta es la opción, ya que le dará un toque más trendy a tu maquillaje, además de que te sacará de apuros. Así que atrévete a inyectarle color a tu rostro, colores neón como el rosa, amarillo y azul pueden ser opción y hasta con glitter.

Puedes experimentar el delineado y ponerte creativa. Foto: Especial

Sombras rosas: El rosa es el color de moda y hasta podremos decir que del año (aunque Pantone no lo haya declarado así), esta tonalidad atemporal ha causado furor entre las famosas que no sólo han vestido con atuendos rosados, sino que hasta los make up artist, han impuesto una nueva tendencia que ayuda a darle un toque natural a nuestro rostro.

Se trata de alargar la mirada, con esta sombra se creará el efecto foxy que consiste en hacer una línea debajo de las pestañas del lagrimal hasta la sien de y de forma ascendente, y difuminar sobre el parpado móvil, de modo que la línea que hicimos sea la única que quede marcada.

Apuesta por el color atemporal en tu make up. Foto: Pinterest

Underliner blanco: Para “abrir” el ojo o darle un toque de luz, delinearás la parte inferior del ojo de color blanco, es una tendencia que ha evolucionado y ahora puedes hacer la línea del lagrimal hasta la sien y un poco gruesa.

Por su parte, la beauty blogger Gaby Tips compartió un secreto para darle más abertura a tu ojo además del delineado blanco: cuando apliques máscara de pestañas, también lo hagas en las inferiores.

Será tu aliado para darle vida a tu ojo. Foto: Especial

“Muchas mujeres se olvidan de las pestañitas inferiores y no les damos el lugar que merecen, ellas nos ayudarán a darle más abertura a nuestro ojo”, contó a Círculos.

Maquillaje en 3D: Si eres de las que les gustan los detalles sexys pero a su vez sutiles, los accesorios en 3D serán tus favoritos. Se tratan de las perlas metálicas o calcomanías de brillos que puedes colocar en los labios, en la sien, o llenar el párpado con las perlas en lugar de sombra, además de darle un toque chic, serás la sensación del momento. Te recomendamos usarlo de noche en alguna cena de gala o hasta en una boda.

Recuerda que para que tu maquillaje dure por más tiempo, el secreto es tener una rutina de skincare para que nuestra piel esté limpia e hidratada, esto permitirá eliminar las impurezas y que el maquillaje tenga un efecto natural.