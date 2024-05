[Exclusiva] Martha Cristiana buscará que reine la inclusión en Miss Universo México

“En esta nueva administración de Miss Universo México, están incluidas las mujeres trans, estamos dispuestos a recibir a todas las mujeres, porque la belleza es más integral cuando abrazas la diversidad”, dijo la actriz y exmodelo Martha Cristiana, nueva directora Miss Universo México.

Tras la polémica salida de Lupita Jones después de 30 años en el cargo y el fugaz paso de Cynthia de la Vega, quien sólo permaneció unos meses, Martha Cristiana afirma que llega a esta organización manteniéndose “ajena a los cambios que haya habido dentro (pues) todos los ciclos son respetables; para mí todos las acciones que realiza una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, es de admirarse.

“No fue cualquier cosa que Lupita haya estado al frente de este cargo durante 30 años, lo que puedo decir mirando hacia adelante, es que me siento muy orgullosa de pertenecer a una compañía que por primera vez tiene como presidente a un mexicano. Antes era Donald Trump y ahora es el regiomontano Raúl Rocha Cantú”.

Rocha Cantú se convirtió recientemente en uno de los propietarios de la organización Miss Universo. El mexicano ahora tiene el 50 por ciento de la empresa y el resto le pertenece a la empresaria tailandesa y mujer transgénero, Anne Jakkaphong, quienes manejarán en sociedad la firma del certamen de belleza.

“Habrá una gran sorpresa para todo México. Estamos de la mano generando ideas, cambios… Desde el día uno he visto a chicas a puerta cerrada para darles esa seguridad, para protegerlas y pronto daremos a conocer a nuestras 32 participantes, además de una sorpresa muy interesante”, dice Martha.

La actriz agrega que “la médula espinal de la organización es la contribución. “Y mi contribución de alguna forma, es la que ha sido lo que me ha salvado de muchas situaciones y me ha hecho estar satisfecha en varias áreas de mi vida”.

La belleza incluye la diversidad

A lo largo de los años ha existido un controvertido debate sobre los certámenes de belleza en los que se ha discutido sobre la participación de mujeres transgénero, como el caso de la española Ángela Ponce, que en 2018 se convirtió en la primera en buscar la corona.

"Normalmente el resto de concursantes esperan a que te coloquen la corona para felicitarte, pero a mí no me pudieron ni poner la banda, porque estaban todas encima de mí abrazándome. Me encantó ese momento por eso, todas se alegraron por mí", dijo Ángela a la prensa internacional al ser la ganadora del Miss Universo España.

Sin embargo, Lupita Jones afirmó en una ocasión que, “existían concursos para mujeres y otros para mujeres trans”. Al respecto, Martha Cristiana dice: “Yo no me voy a meter en ese tema, porque a la gente le gusta mucho armar polémica. Tengo una fórmula que me ha funcionado excelente a lo largo de mi vida, que es enfocarme 95 por ciento a lo positivo y el cinco por ciento a lo negativo. Para mí la gente que piensa que una mujer trans no es una mujer, se tiene que poner a leer, se tiene que informar, la gente que piensa así es porque no se ha informado suficiente por falta de interés en el tema, es muy fácil agarrar una postura sin saber exactamente de lo que estás hablando.





La belleza, para que sea auténtica, debe tener honestidad, verdad y una personalidad definida y esos puntos para mí no tienen género





“Para mí las mujeres trans son mujeres, si estuviéramos hablando de un concurso de desempeño físico, de una competencia de nado, yo lo entiendo, pero estamos hablando de belleza y la belleza es subjetiva, la belleza para que sea auténtica, debe tener tres aspectos importantes: honestidad, verdad y una personalidad definida y éstos puntos para mí, no tienen género”.

Reconoce que la decisión de incluir a miembros de la ß LGBTQ+, cMartha Cristianaomo las mujeres trans, no fue sólo decisión de los organizadores de México.

“El tema de la inclusión no fue una idea de una sola persona, sino de muchas a nivel mundial dentro de la organización. No fue decir: ‘Ah qué bueno que México está progresando’, no, esta fue una idea generalizada”.

El reto más importante

Para la actual directora, este proyecto es el más importante de su vida, pues crea en ella nuevas perspectivas que se convierten en todo un desafío y en un importante aprendizaje.

“Me siento muy contenta porque es muy buen reto y siempre he pensado que los retos valen la pena asistirlos y llevarlos al término, es algo distinto a lo que he hecho a lo largo de mi carrera y también por eso se me hizo súper atractiva la oferta.

“Jorge Figueroa y Raúl Rocha determinaron en una junta que yo era la persona ideal para desenvolverme como la nueva directora de Miss Universo México y siento que esto puede darle una refrescada a mi vida, yo estaba haciendo curaduría de interiores, pintando… Y fue cuando me buscaron, nunca había tenido la experiencia de oficina de todos los días, de formar un equipo tan colaborativo, con el que puedo compartir información y obtener mucho aprendizaje y la verdad es que está llenando mi vida.

“Formo parte de gente visionaria, valiente -continúa- y me gusta mucho que nos desmarquemos un poco de los certámenes tradicionales, ahora buscamos una belleza más integral. Esos pequeños ajustes están enfocados para que tengamos un show como nunca se haya hecho en México y que tengamos a una representante increíble que nos represente en Miss Universo”.

Afirma que la selección de las participantes es muy diferente a la de otros años. “Las niñas sueñan con ser Miss Universo y ahora estamos creando una plataforma que les da a ellas la oportunidad de cumplir sus metas, a través de un grupo de personas expertas que las guían, porque antes tú te las arreglabas como podías, tenías que mostrar tu talento para esto. Ahora se les apoya de manera integral”.





Asegura que la congruencia y la belleza integral serán el sello de su gestión al frente de Miss Universo México





La experiencia de Martha en estos temas la obtuvo desde muy joven, siendo concursante de Miss México en los años 80.

“En efecto, no gané Señorita México, concurso que llevaba en ese entonces el empresario Carlos Guerrero. Yo gané Dorian Gray y me fui a participar a nivel internacional, cabe destacar que en esos casi 60 países estaba Puerto Rico, me tocó conocer un país que me dejó muy buena experiencia y crear una mente de samurái, y no gané, pero aprendí mucho.

“Estaba muy joven, entré a Señorita Puebla cuando tenía 16 años, mi papá no sabía, él esperaba que participara pero cuando tuviera 23 años, él era muy estricto, y toda esa situación me dio mucha sensación de libertad”.

Confiesa que este tipo de experiencias permiten a las jóvenes encontrar su verdadera esencia y el camino correcto hacia su profesión.

“Siendo tan joven, me hacía darme cuenta de que yo no tenía claro lo que quería hacer en mi vida, en Japón una agencia me dio un contrato para modelar y fue cuando me di cuenta de que es algo que puedo hacer muy bien para darle un buen nivel de vida para mis hijos, porque supe que me daba ese grado de libertad que siempre he buscado, tanto a nivel personal como laboral, podía elegir qué días trabajar y cuáles no, para poder pasar más tiempo con ellos.

“Para mí, el certamen estuvo lleno de gratificaciones, sorpresas, metas y la posibilidad de viajar sola, solamente tengo cosas positivas que decir de mi participación en estos concursos”.

Uno de los cambios importantes en esta nueva etapa del concurso es que la edad no importa, ni la condición personal de las mujeres.

“Dentro de las reglas que cambiaron es que debes tener la edad mínima de 18 años, y a partir de ahí no hay límite, en Argentina ganó una mujer de 60 años. Las participantes deben saber expresarse que hayan viajado y que dentro de sus intereses esté el altruismo, esto algo que no se hacía antes, pueden estar casadas, y pueden tener hijos, hay una apertura muy interesante.





Me siento muy orgullosa de pertenecer a una compañía que por primera vez tiene como presidente a un mexicano. Antes era Donald Trump y ahora es el regiomontano Raúl Rocha Cantú

“Apenas tengo 20 participantes de escándalo, me han hablado por teléfono madres que dicen ‘soy amiga de tu prima de Monterrey, mi hija quiere participar porque estás tú al frente’, eso para mí es un halago, porque tal vez me llamen porque he sido una persona consistente, porque tengo cuatro hijos y una nieta, soy una persona que ha visto por su familia, que se ha dado la oportunidad de casarse un par de veces, uno de mis matrimonios duró 16 años, eso me hace sentir tranquila”.

Explica que muchas veces se tardan en elegir a las concursantes porque hay muchos estigmas que rodean a los certámenes

“El hecho que hayan puesto al frente a una mujer feminista, transgresora, con una carrera sólida como actriz y como top model, es lo que les da confianza a las participantes y a sus familias”.

Sobre tratar de superar las características de las anteriores mexicanas que obtuvieron el triunfo como Lupita Jones, Ximena Navarrete o Andrea Meza, dice: “No creo que se trate de superar a las anteriores misses mexicanas ganadoras de Miss Universo. Como seres humanos, cada uno de nosotros tiene un súper poder y en este caso, cada mujer tendrá que poner su súper poder al servicio de los demás, para que brille como nadie en su reinado, lo que haya pasado antes en otros reinados, no me interesa en lo más mínimo en el sentido de no criticar a nadie y mucho menos a una mujer, en el ámbito que sea”.

El mayor legado de una reina

Para Martha Cristiana el resultado de una coronación tiene que reflejarse en hechos y acciones a favor de la sociedad y de la situación del mundo actual.

“El mayor legado que dejaré en este cargo es mostrar a mujeres que tengan los tres factores que mencioné (honestidad, verdad y una personalidad definida) y el legado de la ganadora más importante que debe dejar, es su capacidad de altruismo y capacidad de servicio, porque estamos en un mundo muy loco en el que tenemos que recuperar valores fundamentales y la congruencia y la belleza integral serán el sello de mi gestión y de la nueva Miss Universo México”.