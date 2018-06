Famosos se unidos contra el cáncer de mama

Mancandy realizó una camiseta que ayudará a reunir fondos a la campaña contra el cáncer de mama



Una vez más la moda y el altruismo se dan la mano con la participación de Andrés Jiménez, mejor conocido como Mancandy, en la campaña Favor de Tocar de Fundación CIMA, donde el creativo diseñó una camiseta para hacer conciencia sobre la auto exploración y la revisión médica para evitar el cáncer de mamá, iniciativa a la que se unieron distintos famosos.

En una terraza de la colonia Condesa, estuvieron distintas personalidades que portaban la T-Shirt con la mencionada leyenda y cuya venta al público servirá para reunir fondos para la causa de la asociación, como Alejandra Avalos, Fernando Carrillo, Pedro Sicard, Alma Cero, entre otros, quienes acudieron a la convocatoria realizada por organización que también convocó a otros famosos a sumarse a la noble causa, como a Sergio Meyer.

"Es una iniciativa para ser disruptivo (que produce una interrupción súbita de algo), como volver a señalar que es importante tocarnos, como hacer énfasis en que 16 mujeres al día mueren por cáncer de mama, no obstante que el 95 por ciento de los casos en México podrían ser curados, porque fallecen por no tocarnos, no prevenir", refirió Elisa Puente, actual directora de CIMA.