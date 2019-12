FGI México premia a los talentos destacados de la moda

Líderes del mundo de la moda se dieron cita en el Museo Memoria y Tolerancia para ser parte de Night of Stars, la tradicional cena de gala organizada por The Fashion Group International of Mexico City (FGI México), que reconoce el talento y la trayectoria de los profesionales de la moda en nuestro país.

A su arribo, los invitados desfilaron por la red carpet que los esperaba en la entrada del recinto, para después ser llevados a la terraza donde se exhibieron una selección de maniquíes y modelos de paragón que portaron las colecciones de los nominados, así como una serie fotográfica.

“El museo me encanta, es un museo hermoso; la memoria y tolerancia es algo con lo que tenemos que vivir todos los días y entender el concepto de lo que estamos pasando y hacerlo más consciente y creo que de cierta forma, la moda y la tolerancia se conjugan entre sí”, dijo Shula Atri, directora de FGI a El Sol de México.

Por primera vez se hicieron nominaciones y los representantes de la mesa directiva y algunas celebridades revelaron a los ganadores, entre los que destacan: Regina Castillo (Diseñador de joyería); Blanca Salinas por FashionDays San Miguel de Allende (Plataforma con causa); Gregorio Sánchez (Mejor diseñador); Enrique Vega (Mejor fotógrafo); Lydia Lavín (StarForever); Bloque 6 (Emprendedor del año), solo por mencionar algunos.