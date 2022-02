¿Forever alone? Tú también puedes celebrar San Valentín con estas ideas

Se acerca el día más romántico del año, el 14 de febrero. Pero más allá de que es una fecha especial para recordarle a tu pareja o amigos cuánto significan para ti, sirve de pretexto para recordar que el amor no solamente es el que se profesa a otros, sino también a uno mismo, con autocuidado y dándonos regalitos especiales.

No te preocupes si eres forever alone, haz que este día no pase desapercibido y disfrútalo con estas divertidas ideas que el e-commerce Mercado Libre nos comparte.

Clase de cocina: Ya existen muchas opciones para poder vivir experiencias online, ya sea que adquieras un curso en alguna plataforma o elijas una receta para realizar en casa. Compartir todo el proceso de cocinar es una actividad que conecta y se sale de lo cotidiano.

Clases de cocina. Foto: Cortesía Mercado Libre

Crea el ambiente ideal con velas decorativas de led que cambian de color para evitar accidentes, coloca una vajilla especial para la ocasión y que tenga un diseño distinto con colores elegantes. No olvides usar delantal, elige diseños originales para recordar ese momento por siempre.

Spa en casa: Consentirse, ya sea solo o acompañado, es la mejor forma de pasar el día de San Valentín, por lo que hacer un spa en casa es la idea ganadora de una tarde relajada: será necesaria una bata cómoda de algodón, un difusor de aromaterapia con diseño único y luz, aceites de jazmín, canela o patchouli.

Aprovecha la tarde para un spa en casa. Foto: Cortesía Mercado Libre

Utiliza un masajeador y limpiador facial para comenzar y una mascarilla hidratante; continúa con un masaje por distintas zonas del cuerpo , y disfruta de un baño de burbujas para pies.

Tarde de cocteles: Hay muchas opciones de sabores, por lo que jugar a mezclar y brindar por un día de amor y amistad es el pretexto perfecto, qué tal un coctel con el color del amor.

Para eso, Beefeater, será tu aliado, la versión Pink London Dry, se mezcla con agua quina y jugo de limón recién exprimido. No olvides tener a la mano tu kit de coctelería, vasos o copas especiales para los cocteles que se prepararán.

Tarde de cocteles con amigos. Foto: Cortesía Mercado Libre

Día de pelis: Arma tu cine en casa puede ser más fácil de lo que parece, solo necesitas una frazada con mangas para tener la mayor comodidad, un sonido envidiable de cualquier sala de cine, una máquina retro para hacer palomitas para que nunca se acaben y lo principal: una gran pantalla o un mini proyector que sumerja en la experiencia de forma más original.