Franco Noriega será el jurado invitado en Master Chef

Así como marca todo un estilo en las pasarelas, el peruano Franco Noriega también imprime su sello en cada platillo que realiza. Esto lo ha llevado a convertirse en uno de los empresarios más versátiles a nivel internacional al ser imagen de importantes firmas como Jean Paul Gaultier y al mismo tiempo, dirigir su restaurante en Nueva York que lleva por nombre Baby Brasa.

“Soy peruano y al igual que el mexicano soy muy aferrado a la cocina. Crecí expuesto a la parte de los negocios porque mi familia siempre ha buscado la expansión. Después en Nueva York estudié actuación y así me descubrieron como modelo”, dice Noriega en entrevisita para El Sol de México.

Hoy tendrá una participación especial como jurado invitado en el reality Master Chef de Tv Azteca. Un espacio que considera de suma importancia para descubrir nuevos talentos.

“Estoy emocionado por formar parte de este programa. Es muy interesante descubrir el liderazgo que existe en los participantes porque en una cocina no sólo es cocinar, sino demostrar tus habilidades para dirigir un equipo, y eso es la base para abrir un restaurante. En los diferentes retos he podido ver que hay mucho talento, presentan platillos a nivel de Nueva York, esto me impresionó”.

Egresado de la International Culinary Center de Nueva York, logró llevar hasta esta ciudad, tradiciones y sabores del Perú con los que ha conquistado los paladares de los estadounidenses y sibaritas internacionales.

“Mi restaurante es un éxito, ofrecemos comida peruana orgánica, empezamos con 60 asientos, ahora tenemos ya 300 sillas. Tenemos sabores de toda Latinoamérica, el ceviche y el lomo salteado de la comida peruana son de los más vendidos, además del pulpo grillado y tostadas de atún que son una versión de las que prové en un restaurante en México.

Confiesa que su sabor favorito es el de los cítricos y de los aromas a maderas en invierno y lavanda en verano.

“Como peruano el cítrico el ceviche es algo que me da muchísimo punch, los cítricos y el cilantro me encantan, compartimos muchas cosas con México como la cultura y la parte culinaria”.

Actualmente e encuentra soltero pero dice que para cualquier cita “me pongo una camisa de botones para ser más práctico y cocino un ceviche, es un platillo que se puede preparar muy bien en pareja”.

Pero su físico lo llevó a combinar sus labores de chef con las del diseño.

“Nunca imaginé que iba a modelar para Dolce & Gabbana y Jean Paul Gaultier. Para esta última he modelado en diferentes ocasiones en París y siempre he tenido relación con ellos y cuando relanzaron los 25 años del perfume me hablaron para ser la imagen y estoy súper contento porque es una marca que celebra la vida y la fiesta”.

Ante esta crisis piensa: “Nos ha golpeado a todos y lo importante es buscar la manera de adaptarnos y encontrar la seguridad en uno mismo cuando uno encuentra esa seguridad la tienes que llevar al punto más alto posible”.