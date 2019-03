"Hay que pensar en grande", Gina Diez habla del futuro del emprendimiento

El nombre de Gina Diez Barroso, figura entre la lista de los empresarios más exitosos de nuestro país, además de ser diseñadora, tiene la creencia de que el mexicano tiene alma creativa, lo que por ende lo hace un país altamente talentoso.

Su amplia trayectoria se distingue por varias iniciativas, que buscan promover la igualdad en todos los ámbitos, así como erradicar la violencia, empoderar a las mujeres y brindar oportunidades de crecimiento por igual, lo que ha llevado a colocarse como una de las dos únicas mujeres mexicanas que pertenecen al Women Business Leaders of the World (C200). Además de que representó a México como miembro del Comité Ejecutivo del W20, grupo de vinculación para incorporar la perspectiva de género dentro de la agenda de trabajo del G20.

Recientemente participó como ponente el foro 30 Promesas de Forbes México, donde habló sobre el futuro del emprendimiento, aquí hizo hincapié en que la creatividad del mexicano, no la posee nadie “hay que pensar en lo grande y hay que vendernos a lo grande, porque la creatividad del mexicano no lo tiene nadie”.

La fundadora de la Universidad CENTRO, la primera escuela en México, especializada en estudios creativos, platicó con el Sol de México a cerca de su nuevo proyecto y sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial.

“Creo que el papel de la mujer en las empresas es muy importante, nosotras generamos utilidades adicionales a las empresa, porque somos distintas, nos complementamos muy bien con el hombre, generamos el 85 por ciento de la decisión del consumo en México y el mundo”, explicó.

A las mujeres las definió como “somos cautelosas, cuidadosas en muchas cosas, tenemos una manera diferente de ver el riesgo, además invertimos el 80 por ciento de lo que recibimos de sueldo en nuestra comunidad y entorno, pero ser mujer es algo maravilloso, somos un gran complemento en la vida”.

Sobre su nuevo proyecto, Dalia Empower, un centro incluyente de aprendizaje y desarrollo para mujeres que quieren alcanzar puestos de liderazgo y cumplir sus metas, explicó “Dalia nació hace 14 meses, es un centro donde le enseñamos a la mujer a encontrarse con el poder que tiene adentro mediante clases importantísimas para su desarrollo profesional”.

A este proyecto Diez Barroso sumó a dos exitosas empresarias, Alba Medina Flores, Beatriz Gasca, María del Carmen Bernal, quienes juntas colaboraron y decidieron llamarle así porque la dalia es la flor nacional de México, además de que simboliza feminidad, belleza y firmeza.

“Vamos a todo tipo de rango, desde la joven que es generación Z, emprendedoras millennials, mujeres empresarias y de gobierno, tenemos una gama de cursos muy funcionales”.

Diez Barroso cree que el centro es muy importante para el país “Dalia Empower es algo muy importante para México y para las mujeres, incluimos a hombres tanto en cursos como en alianzas estratégicas, porque ya basta de hacer grupo de mujeres donde no se incluyan a los hombres”, dijo.

El convertirse en una líder y empoderada mujer le ha dejado mucha satisfacción, pero porque ha ayudado a cambiarle la vida a las personas “más que dejar huella, me ha dejado ayudar a los que menos tienen, ayudarle a cambiarle la vida a las personas, pero me da más gusto el haber dejado un legado en la educación con CENTRO y como le cambio la vida a mujeres en Dalia, para mí, esa es la razón de mi vida”.

La también fundadora de Diez, compañía dedicada al diseño, fabricación y exportación de lámparas y muebles mexicanos, cree que las claves del éxito son “la perseverancia y resiliencia”.

Sobre el equilibrio de la vida personal y profesional, comentó “tienes que balancear tu vida, eso lo enseñamos también en Dalia, yo tengo cinco hijos y un esposo que es mi socio de vida, me apoya, me ayuda, por supuesto que a veces me tengo que levantar más temprano para hacer cosas o dormir más tarde, pero logrando un equilibrio”.

Concluyó enviando un mensaje a las nuevas generaciones “sigan sus sueños, se vale tener muchos, piensen en que solo ustedes son los arquitectos de sus vidas”.