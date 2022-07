¡Hoy es el día del lápiz labial! Descubre cuál es el mejor para ti

El lápiz labial es parte de tu personalidad. No importa si es rojo, rosa o nude, cualquier color que elijas, lograrás enmarcar esa parte empoderada y libre. Además, mejora tu estado de ánimo. En pocas palabras, es el complemento de tu estilismo que tanto necesitas para tu día a día.

Por ejemplo, el rojo puede caracterizar poder, ¿recuerdas a Marilyn Monroe? Bueno, ella nos demostró que puedes usar ese color para cada ocasión, por lo que hoy puedes experimentar más y olvidarte de las etiquetas.

Ahora, si tu decisión es algo más clásico, es momento de optar por el color de la temporada como el rosa, muy Barbie, el cual marca que eres una mujer que sabe cuáles son las tendencias del momento.

Pero si eres de las que les encanta lucir un tono nude, no quiere decir que es malo, sino todo lo contrario, te gusta mostrar ese lado natural.

Es por eso que en Círculos, te compartimos un test que te ayudará a hacer match con el color según tu personalidad.

¿Qué tipo de música te gusta más?

A) Rock

B) Pop

C) Reguetón

D) Regional

En sábado prefieres…

A) Ir a un concierto

B) Quedarte en casa con un libro

C)Salir de fiesta con tus amigos

D) Ir a cenar a un restaurante especial

Elige un platillo

A) Pizza

B) Sushi

C) Probar algún platillo internacional nuevo

D) Comida mexicana

¿Cómo defines tu estilo?

A) Rudo, con mucho negro

B) Sigo las tendencias que me sientan mejor

C) Me gusta combinar colores

D) Prendas clásicas y elegantes

¿Qué temporada del año prefieres?

A) Otoño

B) Primavera

C) Verano

D) Invierno

¿Cuál de estos trabajos te gusta más?

A)Hacker

B)Cantante

C)Actriz

D) Chef

¿Te gusta conocer gente nueva?

A) No tengo problemas, pero no me fascina

B) ¡Me encanta conocer gente nueva! Siempre busco la oportunidad de hacerlo

C) Se me da bien hacer nuevos amigos

D) Prefiero quedarme con la gente que conozco

Checa tus resultados

Mayoría de A

Ruda y audaz: Eres una mujer muy segura, dispuesta a tomar riesgos cuando una situación lo amerita. Te gusta mostrar tu personalidad a través de todo lo que te representa: tus gustos musicales, tu ropa y tu maquillaje forman parte de tu personalidad. Nadie puede meterse contigo. Según los expertos en maquillaje, lo ideal para ti es un labial en gel con textura mate y en rojo.





Mayoría de B

Romántica y llena de confianza: Tienes un lado tierno que te gusta compartir con los demás, también te gusta que te consientan; mereces el mundo y lo sabes. Disfrutas de la música, de pasarla bien y de estar rodeada de amigos y familia.

Para ti, un labial pude, con el que reflejas confianza en ti misma y confirmas que la regla de menos es más, si existe.





Mayoría de C

Extrovertida y valiente: A ti no te importa lo que digan los demás, te gusta mostrar tu personalidad y te sientes muy cómoda en tu propia piel. Eres aventurera y no le tienes miedo a nada ni a nadie. Sabes que naciste para llegar lejos. Para ti, un labial con brillo e hidratante es el mejor aliado para tu maquillaje diario. Elige en el tonalidad coral, le inyectará vida a tu rostro.





Mayoría de D

Reservada e ingeniosa: Algunas personas te llamarían introvertida, pero en realidad eres observadora y analítica antes de abrirte a cualquier persona. Te consideras una persona clásica, aunque capaz de romper con la tradición si es necesario. Para ti, un lápiz labial hidratante en color rosa.