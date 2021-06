Inauguran el museo perfecto para los amantes de las redes sociales

Bajo el lema “nosotros ponemos la casa, tú las historias”, The selfie house pretende convertirse en el sitio favorito de los selfie lovers y de las nuevas generaciones de creadores de contenidos.

Se trata del primer selfie studio tipo museo que se inaugura en la Ciudad de México, con el fin de ofrecer un espacio original y multifacético que busca impulsar el talento y la creatividad de los usuarios, (o roomies, como ellos los llaman), a través de una gran variedad de conceptos y elementos gráficos vanguardistas.

“La idea surge como un apoyo a los creadores de contenidos, influencers y amantes de las redes sociales, quienes se enfrentaron a una nueva situación: un crecimiento exponencial en sus audiencias y la falta de spots para generar contenidos originales que les permitiera entretenerlas en medio de la pandemia”, explicó Cristhian del Ángel, fundador y director general de The selfie house a El Sol de México.

La casa de dos pisos ubicada en Concepción Beistegui 211-A, Colonia Del Valle, cuenta con 15 sets diferentes, desde un ring de lucha libre, una sala con decoración moderna, un escenario urbano con grafitis en color neón, hasta una cocina con el clásico back de latas de sopa de tomate Campbell's en pop art y el teléfono rojo vintage.

“En gustos se rompen géneros, es por esto que los sets son multifacéticos y cuentan con personalidad propia. Los visitantes podrán encontrar desde la temática más sofisticada hasta el entorno más urbano y alternativo. Así como muchas más opciones que se convertirán en los escenarios ad hoc para que los roomies puedan recrear el video y la selfie perfecta, capturando una historia única”, dijo el entrevistado.

El director también comentó que la inspiración surgió de establecimientos con características similares surgidos en Asia, Europa y Estados Unidos, e hizo hincapié en que él junto a sus socios, son los primeros en adaptar al mercado mexicano este concepto de estilo museo y estudio fotográfico con las amenidades de una casa habitación.

“Lo importante es divertirse y explotar su creatividad, este es un espacio completamente familiar y creo que ahora con esta crisis tan difícil que hemos pasado, es bueno distraernos y en familia es mucho mejor”, contó.

Aunque tomar estas fotos puede parecer algo muy sencillo, la realidad es que para lograr una selfie de impacto es todo un arte y requiere de ciertos trucos. Es por eso, que Christian compartió los mejores tips para lograr las mejores fotos y causar sensación en las redes.

“Lo primero que hay que tomar en cuenta es la luz, la natural siempre es mejor, por eso en The selfie house contamos con aros de luz que ayudará a iluminar tu rostro y el espacio donde te encuentres”, explicó.

Otro tips que compartió fue la importancia del ángulo, una vez identificado te ayudará a lucir increíble en tus fotos. El experto recomendó practicar frente al espejo o con la cámara frontal del celular. “Como tip, inclina la cabeza, juega con tu pelo, cambia las posiciones de tu cuerpo de un lado a otro; la práctica hace al maestro, así que saca tus mejores poses hasta encontrar tu favorita. Recuerda tomar la foto con tu mano desde arriba, ayudará a definir mejor tus facciones, destacará tu mirada y disimulará la papada”.

“Queremos que consigas las fotos de tus sueños, los tips son sencillos, pero si los aplicas obtendrás grandes resultados, lo mejor es que no necesitas ser un experto”.

Christian otorgó un código de descuento del 25% (soldemexico25) para todos los lectores de Organización Editorial Mexicana, ingresa a www.theselfiehouse.mx para reservar tu lugar.

DATOS:

The Selfie House está ubicado en Concepción Beistegui 211-A, Colonia Del Valle, CP 03100, Ciudad de México, y su horario de atención es de Martes a Sábado, de 11:00 AM a 08:00 PM, y Domingo de 11:00 AM a 05:00 PM.

Es importante que sepas que el acceso está limitado a cierto número de visitantes por hora, esto con la finalidad de ofrecer una mejor experiencia, seguridad y funcionamiento, por lo cual es necesario hacer reservación.