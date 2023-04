Infancia digital: ¿En qué afecta y cómo aprovechar la tecnología?

La generación Alpha, conformada por niños que nacieron a partir del 2010, vive y se enfrenta a un mundo digital e hiperconectado. Las nuevas generaciones han llegado a cambiar las reglas, comprenden que la tecnología es más que sólo una herramienta, forma parte de sus vidas y es un actor determinante de sus experiencias, actitudes, su forma de relacionarse e interactuar; como padres de familia es clave entender su funcionamiento para guiarlos e impulsar su presente y futuro.

Es importante aprender a reconocer y entender las nuevas necesidades de los más pequeños del hogar, así como aceptar que su estilo de vida es distinto, por lo que sus preferencias, características y aprendizaje también lo serán.

Te puede interesar: Ocho de cada 10 alumnos en México sufren déficit educativo; inglés y matemáticas, las peores materias

De acuerdo a la psicóloga Valeria Segura, el pasar tanto tiempo frente a las pantallas, puede afectar su desarrollo neuronal y no lo beneficia, "tener a nuestros hijos e hijas frente una computadora o celular, puede causar una limitación en el desarrollo de sus habilidades mentales, su imaginación y la creatividad", explicó.

Por lo que recomendó limitar el uso de pantallas, "hablar de temas tecnológicos y todo lo que implica, incluyendo redes sociales, es algo muy complejo de abordar, por lo que hay que aprender a marcar límites de uso de sus aparatos tecnológicos, pero eso recae también en los padres, tienen que dar el ejemplo a sus hijos y también limitar el uso del celular" .

La tecnología es más que solo una herramienta, forma parte de sus vidas y es un actor determinante de sus experiencias. Foto: Pixabay / La tecnología es más que solo una herramienta, forma parte de sus vidas y es un actor determinante de sus experiencias. Foto: Pixabay

Recalcó que lo anterior también va a depender de los hábitos de crianza que estamos adoptando para la educación de los niños, "si los padres han educado a sus hijos con limites en otros aspectos de su vida, esto va a resultar más fácil de lo que parece".

Sobre el tema de las redes sociales, la especialista no recomendó que los menores de edad las utilicen, pues si bien el internet es una herramienta muy útil, también puede resultar peligrosa para nuestros pequeños, "considero que para los menores no es una herramienta que esté regularizada para su uso, en redes pueden existir peligros, como el grooming (acoso sexual), pornografía, contenidos no aptos para su edad".

Se debe estar al tanto de los riesgos en línea y las medidas básicas de seguridad. Foto: Pixabay / Se debe estar al tanto de los riesgos en línea y las medidas básicas de seguridad. Foto: Pixabay

Sin embargo, Valeria está consciente de que la mayoría de las familias mexicanas dejan que sus hijos tengan redes sociales, por lo que hizo un llamado a proteger su seguridad y emplear medidas de privacidad para que los menores no queden expuestos o sean blancos de dichos peligros.

Para Valeria, la tecnología es "una herramienta maravilla", se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día, es por eso que hace una llamado a que no estemos "peleados con la tecnología", sino que aprendamos a utilizarla de "forma adecuada, moderadas y productiva" "hay que aprender a sacar provecho de la tecnología, no caer en el exceso ni abuso, ni tampoco permitir que limiten o minimicen las capacidades de nuestros pequeños", dijo.

Como responsables de las infancias, es indispensable entender el entorno en donde se desarrollan para acercarlos a las herramientas necesarias para su desarrollo, por ello, Crack The Code nos comparte una guía básica para lograr un uso consciente y responsable de las herramientas digitales y guiar a los pequeños.

Educar para enseñar: Para tener claridad al guiarlos, se debe adelantarse a investigar las tendencias, su funcionamiento y los beneficios que aportan los aparatos tecnológicos a la educación. A la par, se debe estar al tanto de los riesgos en línea y las medidas básicas de seguridad. Esto puede incluir temas como la privacidad, la seguridad de las contraseñas y la configuración de controles parentales.

Para tener claridad al guiarlos, se debe adelantarse a investigar las tendencias, su funcionamiento y los beneficios que aportan los aparatos tecnológicos a la educación. A la par, se debe estar al tanto de los riesgos en línea y las medidas básicas de seguridad. Esto puede incluir temas como la privacidad, la seguridad de las contraseñas y la configuración de controles parentales. Proporcionar herramientas y tecnología adecuadas: Los niños necesitan acceso a herramientas y tecnología para desarrollar habilidades informáticas, como dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas, que pueden ser muy útiles; también se deben considerar plataformas de aprendizaje en línea para compartir recursos educativos, tareas y discusiones; algún software que integre juegos, programas de aprendizaje, aplicaciones y programas de codificación encaminados a desarrollar habilidades mientras se divierten.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otras opciones son las bibliotecas en línea, con una amplia gama de recursos como libros electrónicos, artículos de investigación, publicaciones periódicas y contenido multimedia.