Inicio la corrida temporada 2018-2019 en la plaza de toros México

La fiesta de luz y de sombrase vivió a plenitud



Con estupendo clima en todos aspectosdesde la entrada, la corrida inaugural de la Temporada 2018-2019 que inicio con un minuto de aplausos en memoria de don Heriberto Lanfranchi, escritor, bibliófilo y ex juez de plaza. Tarde que abrió con “Incansable” un entrepelado bragado meano de Enrique Fragacon divisa verde esperanza, blanco y obispo el caballero torero Diego Ventura que nos regaló completa y perfecta exhibición de toreo a caballo con una cuadra impresionante de belleza y torería dos toros bravos que ya con “Fantasma” un jabonero de bonitas hechuras cimbró la plaza hasta sus cimientos toreando de costado, banderillas cortas y largas a dos manos, al quiebre, giros, caravanas y cambios con un dominio perfecto y gozando la faena que inició con la suerte de la garrocha, toreando a placer como el respetable quede pie ovacionaba suertes nunca vistas en esta plaza. Con la plaza de cabeza se pidió el indulto del bravísimo “Fantasma” que fue concedido. La triunfal vuelta ruedo de Enrique Fraga contentísimo como Diego Ventura se escuchó hasta Portugal.

EL MAESTRO ENRIQUE PONCE TORERO DE ÉPOCA

Que sabe consentir al toro templado, medir al rajado y poderle al bravo, como inventarse un toro cuando no hay. Todo con elegancia sin aspavientos, una figura que derrocha ciencia y valor no tuvo tela pero se impuso con “Don Luis” de Barralba, encierro que dejó mucho que desear.Se abrió de capa muy suavemente, con la muleta se inspiró por la derecha y logró bellos momentos, tandas que fueron coreadas y remató con estocada entera lo que le valió la oreja pedida. Su segundo que topaba no tuvo tela fue picado en demasía se tardó con la espada escucho un aviso y descabelló certeramente.

EL SEGUNDO ESPADA A PIE OCTAVIO GARCÍA EL PAYO NO FUE SU TARDE

El primero de su lote se frenaba, tenia peligro, mató de entera en su segundo viaje y escuchó aplausos El banderillero Gustavo Campos saludó. Con su segundo el Payo se apuntaba a una faena segura con sello y actitud, cuando se frenó y le pegó la cornada, grave, en el muslo derecho de dos trayectorias hacia arriba de 25 cms. otra de 10 cms. Así las cosas en maestro valenciano Enrique Ponce despacho este toro con una entera efectiva.

EL HIDROCALIDO LUIS DAVIS ADAME TUVO TELA Y NO ENTENDIO

Su primero fijo y metía la cabecita por abajo, no pudo hacerse de él y se dio gusto pinchando: Silencio. Con el que cerró plaza también noble, echo a perder con detalles pueblerinos a los dos mejorcitos de Barralba toreando sin ton ni son no acertó citando dos veces a recibir y también se fue en silencio. De lo bueno: el extraordinario puyazo de César Daniel Morales que saludó a pie. También lo malo: el puntillero Fernando Ríos le perdió la cara al toro y fue prendido con cornada de dos trayectorias. Una tarde de emociones y contrastes…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…