Josette Carbajal busca promover el emprendimiento femenino

Para Josette Carbajal el haber estudiado un doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica en la Universidad Anáhuac, fue un parteaguas para que pusiera en marcha su proyecto Girl Happen, además de que la pandemia fue otra de las razones que aceleró su lanzamiento.

Se trata de una plataforma para mujeres empresarias con modernas herramientas de marketing que les permite desarrollar exitosamente un negocio propio que fomenta su emprendimiento, empoderamiento e independencia económica.

Círculos Ninfa Salinas lleva a cabo foro de mujeres empresarias

“Hace cuatro años comencé con la idea de hacer una investigación sobre empoderamiento femenino y cómo las plataformas digitales ayudan a su negocio y todo eso me orilló a hacer esto que hoy es una realidad”, contó la mercadóloga a El Sol de México.

Bajo el lema, “Despega el negocio de tus sueños”, la plataforma está pensada en que sea un market place donde se encuentren productos y servicios que van desde cupcakes, trajes de baño, zapatos, hasta cursos financieros y de coaching.

“Ellas pueden trabajar desde la comodidad de su hogar, y lo más importante es que comienzan a vender desde el minuto en que abren sus tienda. Buscamos conectar vendedoras con compradores, con la garantía de ayudarles a crecer sus negocios, apoyándoles en todo el proceso de venta, recolección y envío de sus productos para que lleguen al consumidor final, aceptando todas las formas de pago y con la comisión más baja del mercado”, explicó la empresaria.

Aunque Josette confesó que al principio se trató de sólo un proyecto escolar, hoy se enfrenta a uno de los grandes retos de su carrera, con el cual está adquiriendo un aprendizaje constante.

“Hasta la fecha sigo aprendiendo, todo es un reto, pero afortunadamente he tenido mucho apoyo, lo que realmente busco es promover el emprendimiento de las mujeres en México y en un futuro extender Girl Happen a otros mercados”.

“Mientras hagamos nuestros sueños realidad, no importa cuántas veces lo intentemos, lo que realmente importa es lograrlo y levantarnos las veces que sean necesarias”, añadió.

Para todas las que deseen unirse a la comunidad de emprendedoras y tienen cierta incertidumbre sobre su negocio, la plataforma ofrece herramientas funcionales y de orientación para que el negocio fluya de manera positiva. Ente las cuales destaca: mentoría personalizada “donde te asesoramos integralmente, documentos descargables para la administración de tu negocio, talleres especializados, webinars impartidos por líderes en su ramo, blogs con artículos de interés sobre emprendimiento e inspiración para emprender, newsletter semanal, entre otros.

“Sé que toda emprendedora necesita contar con un equipo de trabajo y algunas veces resulta muy complicado poder tenerlo. Es por ello que contamos con un equipo especializado para ayudarte en temas de contabilidad, finanzas, administración, impuestos, marketing digital y comunicación para que tu puedas enfocarte en hacer crecer tú negocio mientras nosotros te ayudemos a implementarlo”, dijo.

La emprendedora compartió unos tips básicos a todas las mujeres que están a punto de emprender y que son la guía que las encaminará a la prosperidad de sus negocios.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias





1.- No querer gastar en todo: A veces son cosas que no son necesarias, lo importante es ir paso a paso y no gastar toda la inversión al momento.

2.- Analiza tu mercado: tienes que estudiar a profundidad tu negocio, saber cuáles son sus necesidades, hacia quien vas dirigido.

3.- Plantearte objetivos: debes saber hacia dónde caminas, tener claros los objetivos y metas.

4.- Puedes emprender aunque no tengas inversión: el dinero si es importante, pero no te imposibilita hacer más cosas, solo hay que pensar qué quieres hacer con tu negocio, recuerda que todo empieza por un sueño.

Para registrarse a este ecosistema financiero que aunque es dirigido a mujeres, también busca la inclusión y abre las puertas a hombres emprendedores, se puede hacer a través de www.girlhappen.com