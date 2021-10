Juan Carlos Baumgartner, crea aquitectura sustentable y emocional

Para Juan Carlos Baumgartner, el diseño y la arquitectura son disciplinas que no sólo se enfocan en construir edificios, si no a crear espacios para generar emociones positivas, que ayuden a las personas a ser felices.

Desde hace 25 años, cuando se involucró en la industria del diseño corporativo, con su propio despacho SpAce, su visión estuvo centrada en la búsqueda de soluciones sustentables que no sólo respeten el medio ambiente, sino que también ayuden a mejorar nuestro entorno.

Juan Carlos dedica si tiempo libre a leer y cuidar de Zaha, su fiel compañera. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Desde muy pequeño siempre tuve en mente que quería ser arquitecto, siento que lo traigo de sangre, mi mamá es decoradora y mi papá es ingeniero, entonces si mezclas esas dos, creo el resultado perfecto es la arquitectura”, contó a Círculos.

En el marco del Día del Arquitecto, celebrado el pasado primero de octubre, Baumgartner nos abrió las puertas de su hogar, por el que nos dio un recorrido por sus espacios más íntimos y rincones favoritos donde se inspira y puede pasar horas trabajando.

“Adquirí esta casa cuando me divorcié y algo que quise implementar es que quería un espacio para mi, decorado a mi gusto, que reflejará lo que yo soy y que por supuesto sea acogedor para mis hijos”, explicó.

Su estudio se ha convertido en lugar favorito. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Su espacio personal es muy masculino, acabados en color negro y madera, paredes decoradas con pinturas enmarcadas y piezas de arte objeto. Revistas de arquitectura y una que otra donde Juan Carlos aparece en portada o se habla de él; libros y piezas coleccionables, es lo que compone la atmósfera de su recinto.

“No me gusta decir que tengo un estilo o definirlo, simplemente es algo que me agrada y lo hago, me apasiona el arte, la lectura y los autos, entonces quise inyectar algo de eso en la decoración”, contó.

Durante la pandemia al igual que todo el mundo, permaneció por mucho tiempo en casa, sobretodo en su estudio, ubicado en la planta baja y que ahora es su lugar favorito y en el que se inspira.

“Nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo aquí, quería tener un espacio donde pudiera aislarme, leer, tener mis libros y con la pandemia se convirtió en mi lugar, mi espacio donde trabajo, tengo juntas por Zoom, o inspirarme”.

Define a la decoración de su hogar como muy masculina. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Tiene dos libreros con todo tipo de títulos, desde arte, diseño y hasta neurociencia, tema que últimamente lo ha obsesionado, ya que es la ciencia que estudia el comportamiento humano y que según Baumgartner, “la arquitectura es la profesión que debe entender al ser humano, nos dedicamos a crear su habitat y la neurociencia cognitiva es una herramienta que nos da la capacidad y conocimiento de cómo reacciona el ser humano”, explicó.

En cada proyecto reafirma su filosofía personal: “Diseñar de dentro hacia fuera y espacios que hagan felices a las personas”, es decir buscar soluciones sustentables que se originen a partir de la esencia, valores y necesidades, además de que impacten positivamente en cada persona y en sus emociones.

Gracias a esta visión, el año pasado ganó tres premios en diferentes categorías de diseño en los Novum Desing Awards 2020 de París. Además ha trabajado para marcas internacionales como Google, Volaris, Red Bull t Pininfarina.

“Me inspiro en la vida, en todo lo que nos rodea, la vida, el cine, viajes, en cosas que no tienen que ver directamente con la arquitectura pero aterrizarlas en esto que me apasiona”.

Sobre las tendencias de arquitectura para el próximo año, nos dijo que habrá un “boom”, en el diseño de oficinas, “Hay que repensar la oficinas y los espacios de trabajo, en 18 meses cambiamos nuestra forma de trabajar y en la que nos relacionamos profesionalmente, creo que habrá una revolución de oficinas, y si lo sabemos hacer, será un gran beneficio para la sociedad”.

Su opinión sobre la arquitectura en nuestro país dijo que gozamos de muchos talentos natos, sin embargo falta internacionalizarlos. “Tenemos buena arquitectura, nos estamos llenando de firmas de arquitectos internacionales y creo que en México eso falta, que los arquitectos mexicanos lleguen más lejos, somos pocos lo que hemos tenido la oportunidad de hacerlo”.

Juan Carlos fue nombrado por la revista Forbes como uno de los “mexicanos más creativos del mundo” y es considerado un arquitecto emblemático y pionero en el diseño corporativo en México, reconocido como uno de los principales futuristas del país.

Actualmente está inmerso en investigaciones relacionadas con Neuro Arquitectura trabajando con investigadores de todo el mundo y su sueño a un futuro corto es desarrollar arquitectura para sanar el alma.