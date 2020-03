Juan Carlos Baumgartner crea espacios para ser feliz

¿Cuál es el elemento extra que el arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner otorga para que sus diseños sean premiados internacionalmente? Su respuesta es sencilla: la curiosidad y la pasión por la arquitectura. Con esto ha logrado que sus creaciones, basadas en el concepto Design for happiness, sean conocidas alrededor del mundo por su concepeto innovador.

La entrevista se lleva a cabo en las instalaciones de SpAce, la empresa que el egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y también con diplomados en Diseño Interior de la misma, fundó con base en Chicago y obtuvo tres premios del Global Future Design Awards 2019.

Es el día de su cumpleaños número 48. Él llega relajado y hace una revelación en los primeros minutos de la charla: “Siempre he sido muy curioso y recientemente me enteré que tengo déficit de atención y eso significa que no te puedes estar quieto, te aburres muy fácil, seguramente las maestras me han de haber alucinado cuando estaba en la escuela y creo que por eso me encanta la innovación, por lo que siempre busco ideas diferentes. Yo creo que el tema del gusto por indagar y la pasión por la arquitectura se mezclaron, entonces me encanta leer de cosas que no tienen que ver con la construcción, desde hace más de 20 años comencé a estudiar temas de psicología y filosofía para entender al ser humano”.

Recientemente su despacho fue seleccionado en Inglaterra como una de las 20 empresas a no perderse de vista por su innovadora propuesta. “Es interesante, porque el premio Business Worlwide Magazine , como una de las empresas más innovadoras, reconoce no la parte evidente de lo que hacemos, la gran mayoría de los galardones que ganamos tienen que ver con diseño y con proyectos que realizamos. Este reconocimiento en particular se relaciona con la manera en que desarrollamos cada idea y ellos toman en cuenta las que tienen un impacto en la sociedad. Prácticamente todas las organizaciones que salieron en las distintas categorías nominadas eran porque estaban impactando, con asuntos como el trabajo colaborativo o interdisciplinario y tecnología”.

Baumgartner cuenta con un posgrado en historia del arte en Berckley, California y en Diseño Industrial de la Domus Academy de Milán, Italia.

Actualmente está estudiando neurociencia aplicada en diseño arquitectónico en Venecia y no obstante, tiene tiempo para manejar su consorcio arquitectónico.

Se define a sí mismo como líder por consecuencia. “Somos un network de más de mil 500 arquitectos en el mundo y al final, casi sin querer, terminé liderando gente y no sólo este equipo. Al final, cuando adquieres una posición con cierto reconocimiento terminas inspirando a la gente y eso me implica más responsabilidad , tienes que motivar con positivismo, para que las personas puedan crecer y si de alguna manera les contagio mi pasión, ya es suficiente”.

Posteriormente, Baumgartner, catedrático en el TEC Monterrey y la Universidad Iberoamericana, entre otros importantes centros docentes nacionales, así como en Virginia Tech y MIT en los Estados Unidos, abunda sobre sus estudios de la neurociencia aplicada a la arquitectura. “Es una responsabilidad enorme entender más lo que pasa con el ser humano cuando está en interacción con lo que diseñamos. Yo digo que crear es hackear el cerebro de las personas, puedes modificar estados mentales e inclusive el número de neuronas. Yo creo que dentro de poco nos van a pedir una licencia médica a los que proyectamos, porque el impacto que tiene el diseño a nivel neuronal es impresionante”.

Al preguntarle cómo aplica esto en la arquitectura explica: “A principios de año lanzamos en Madrid una metodología y una aproximación a este mundo del empalme de neuroarquitectura. Es una emoción, pero también un estado mental para trasladarlo a la arquitectura e interiores, que llegues y digas ¡wow! y que el tiempo pasa distinto, puedes estar horas en un lugar y parecerán pocas”, explica sobre cómo ha logrado que la productividad crezca a través del diseño implementando herramientas como una iluminación especial, el color, la geometría y otros aspectos de la vida cotidiana a los que da un plus, como bicicletas colgadas en los techos o columpios en medio de una oficina para momentos de esparcimiento.