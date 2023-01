Juan Carlos Baumgartner visualiza un diseño más humano para las oficinas del futuro

Cuando mencionamos la palabra oficina, regularmente la asociamos con un espacio encerrado, con iluminación artificial, donde pasamos nuestros días frente a una computadora en un ambiente poco productivo y nada motivacional.

Pero gracias a la pandemia, nos enfrentamos a grandes y radicales cambios en nuestras vidas y nos vimos obligados a llevar el trabajo a casa, convirtiendo nuestros espacios personales en una oficina, haciendo del trabajo algo más divertido y productivo.

Espacios más humanos / Adrián Vázquez

Así lo afirma el reconocido arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner, director del despacho SpAce, quien lanza su primer libro Office as a tribe, ( Arkhé Ediciones) en el que analiza el futuro de los espacios de trabajo y la nueva modalidad híbrida que muchas empresas y compañías alrededor del mundo han adoptado,

“Las oficinas deben ser lugares que nos hagan más productivos, que nos hagan cumplir con los resultados que la empresa o compañía en la que trabajamos nos pide, que nos sintamos cómodos y lo más importante, que procure nuestro bienestar, que sean más humanas”, comparte Juan Carlos a Organización Editorial Mexicana (OEM).

Office as a tribe, es un libro creado en colaboración con el filósofo Fernando Bustos, que invita a la reflexión sobre la importancia del diseño en la vida del ser humano resaltando el papel transcendental que tienen los espacios para transformar sociedades.

Todo esto a partir de la neuroarquitectura, ciencia que ha estudiado Baumgartner, desde hace varios años, misma que, plantea que los espacios que se habitan también impactan en el estado de ánimo, bienestar y en la dignidad de las personas.

“En este libro queremos abordar la importancia del diseño de oficinas y los errores que se han cometido a lo largo de la historia, dejando ver que las oficinas son espacios de convivencia, gestión social, construcción de conocimiento y aprendizaje”, dijo.

Crea oficinas con consciencia / Adrián Vázquez

Añadió que, en su mayoría, tienen un parecido estructural con las prisiones, “esto debería preocupar no solo a los que las diseñan, sino también a los que las ocupan, ya que estos espacios deberían estar pensados para la creatividad, la convivencia y el bienestar”.

Uno de los principales temas que se aborda en el libro son los cambios que se dieron a partir de la pandemia y en la forma en la que nos relacionamos y cómo trabajamos.

“Este contexto (la pandemia) fue un acelerador de nuevas formas de trabajo, donde la tecnología ha jugado un papel importante para lograrlo y en su momento, mostró que no era necesario tener contacto directo para seguir trabajando, sin embargo, esto también ha tenido estragos”, explicó.

Ilustraciones de Pastora Tomás ("La Santa Patrona") / Cortesía Arkhé Ediciones

Sobre su definición del futuro de las oficinas, el arquitecto, quien tiene despachos asociados en España, Brasil y Holanda, dijo que no tiene que ver con los avances tecnológicos, sino con un enfoque social y humanista, “el futuro de la oficina es la no oficina. La no oficina es la superación de la oficina tradicional, a partir de una arquitectura humanista del bienestar que se preocupa, fundamentalmente, por la dignidad y la trascendencia de todos los empleados que en ella laboran”, dijo.

Asimismo, en el libro que ya está a la venta, se analiza la relación trabajo-individuo-espacio y hace referencia, a que las personas que trabajan buscan sentirse parte de un grupo, parte de una tribu (tribe).

“La interacción social es lo que nos hace seres humanos y es en ésta donde encontramos nuestra verdadera fuerza como especie, y a partir de esos valores de la tribu, el sustento filosófico y psicológico es en lo que me enfoco para el diseño de estas nuevas oficinas a las que llamo Tribu”.

Portada del libro / Cortesía Arkhé Ediciones

De acuerdo al experto, las áreas laborales deben de ser un espacio de diseño que tenga como pilar los vínculos, la comunicación, los objetivos y la creatividad. “Una oficina Tribu tiene como objetivo generar un entorno laboral dotado de propósito y dirección que promueva la cooperación y la conexión”.

De la estructura del libro, compartió que siguiendo la filosofía de que todo tiene que ser “más humanista”, compartió que este libro no es como los típicos ejemplares de arquitectura, con muchas imágenes de proyectos realizados, sino más bien, quiso hacer algo más amigable que fuera entendible para todos.

“No quiero que mi trabajo sea el protagonista con imágenes de mis proyectos, quiero que sea accesible para todo público, por eso utilizamos ilustraciones de la creativa española Pastora Tomás (La Santa Patrona), que reinterpreta con un lenguaje visual lo que queremos transmitir”.

Buena iluminación y ventilación, parte del diseño óptimo / Adrián Vázquez

En la actualidad, Juan Carlos Baumgartner está diseñando con esta visión, lugares como la Torre Designo en Bosque Real, Skandia y TecnoParque en Ciudad de México, además del Hotel Boutique Hilda María en Teotihuacán y Faurecia en Puebla, entre muchos otros.