El Apio de Kabah nos dice cómo recibir el año con buena vibra

A vísperas de la época más esperada del año, Héctor El apio Quijano, integrante del grupo Kabah, nos invitó a su casa en la Ciudad de México donde platicamos sobre sus planes para estas fechas, proyectos del próximo año y por supuesto consejos y rituales para recibir con toda la actitud positiva el 2019.



En un ambiente contemporáneo y con un árbol de Navidad dorado al fondo, Quijano dijo que desde muy pequeño ha pasado Navidad con su mamá, ya que sus papás se separaron desde hace mucho tiempo “siempre ha sido una Navidad familiar, hacemos posada, intercambio de regalos, la cena es lo máximo. Creo que es un día intocable para estar con la familia”.

Para El apio, esta fecha sigue teniendo la misma ilusión de cuando era niño “con mi mamá he experimentado el valor de la unión familiar, mis hermanos viven fuera y luego no pueden venir, pero yo si soy más hogareño y todas mis navidades serán con mi mamá, esté donde esté”, mencionó el cantante.

Durante la plática nos confesó algunas de las anécdotas que lo marcaron: “Yo de chiquito era muy introvertido y aventurero, entonces le pedí a Santa una bici, pero con ese regalo descubrí que tengo un problema de oído y de equilibrio porque me iba de lado, por eso no puedo manejar y mi bici tan esperada nunca la pude usar”.

También dijo que tuvo una temporada en que quiso retar a Papá Noel, entonces le hizo una broma escondiendo su carta en la chimenea, pero fue mala idea porque nunca la encontró.

Uno de los regalos que siempre pidió, el también influencer y que no llegó del Polo Norte, fue un castillo de Greiscol “me gustaba mucho He-man, siempre pedí ese castillo y nunca me lo trajo, ya después mi mamá me lo compró. Era muy fan de Playmobil, eso si me lo traía mucho”.

Recordó que despertar en la mañana y ver los regalos en el árbol era muy divertido “nos despertábamos y corríamos a abrir los regalos, yo amaba a Santa porque nos traía muchos regalos y grandes”.

“A mí me fascina la Navidad, el invierno es algo tan bonito que necesita llenarse de luz, por eso a mí me encanta iluminar, hacer intercambios, eventos, cenar, decorar, eso es muy importante para mí”, explicó.

Año tras año, el famoso artista acostumbraba a invitar a sus amigos y familia a decorar árbol, sin embargo, esta vez no pudo ser así ya que se mudó de casa y está más reducido el espacio, “hago el evento del árbol, invito a todo el mundo a poner el árbol, hago una bebida de bombones, que es como si fuera un atole con bombones rosas, muy apapachador, cenamos y la pasamos cool”.

Los platillos que nunca faltan en su mesa son el pavo, camote en tacha, ensalada de bombones, relleno, arroz salvaje y gelatina de arándano, “yo soy alérgico al camarón, entonces en mi casa quedaron prohibidos esos platillos, pero en general, el menú es muy rico”.

En Año Nuevo el también conductor tiene como tradición pasarla en un algún lugar del mundo como Venecia, Londres, Nueva York, Hong Kong… El año pasado fue en Los Cabos, “la vez que me he divertido a lo máximo y pasado sensacional fue en Los Cabos, por eso este año repetiré destino, me voy como semana y media”.

Uno de los rituales que utiliza Héctor, año con año, es el calzón rojo “ya lo tengo de cajón, a veces me va bien y a veces me va mal, pero lo sigo usando”.

Entre sus 12 deseos se encuentra el tener equilibrio, “este año fue de limpieza, de muchas pérdidas, me fue bien emocionalmente, pero laboralmente no tanto, entonces quiero un equilibrio para que me vaya bien en todo”.

Algunos de sus próximos planes se encuentran dos proyectos grandes con Kabah, y regresará a la conducción con Netflix y Azteca.

Buena vibra

El apio también nos dio algunos consejos para que en estos días los kilitos no aumenten “es difícil evitar comer, pero en el tema fit les aconsejo que hagan ejercicio todos los días, sobretodo cardio y cuando vayan a comer realmente piensen si vale la pena, si de verdad tienen mucho antojo coman pero no abusen”.

En la parte espiritual dijo “hay que gente que se deprime mucho, lo primero que hacen es asilarse y no, deben de hacer todo contrario, no apoyen a la tristeza, rompan con eso, genera eventos, diviértete, pero sal de su círculo”.