Karina Velasco te enseña cómo empoderar el placer

Consciente de que en tiempos de confinamiento la relación de pareja debe reforzar sus lazos en lo personal e íntimo, la autora y facilitadora de conciencia erótica, Karina Velasco ofrece en su reciente libro, El futuro del sexo, herramientas para que las personas vivan a plenitud el placer, a través del método Yorgasmic que ayuda también a la creatividad y el bienestar

La también conferencista, con más de 20 años de experiencia en una variedad de disciplinas holísticas ha logrado traducir junto con Lawrence Lanoff, su mentor de desde hace más de 7 años y máster en energía; conceptos complejos en ideas simples, prácticas y divertidas, en esta publicación de Editorial Grijalbo.

En entrevista para El Sol de México, Karina Velasco comentó que uno de los problemas que no permiten que las personas disfruten el sexo, es la falta de la educación sexual e información del tema donde no se sabe biológicamente lo que es el cuerpo, y que existen hormonas que se van apagando como la de la pasión, mientras más tiempo se está con la misma pareja.

“Se activa otra hormona que es la oxitocina donde siento la conexión, pero no la pasión, se cree que es cuestión personal, pero es la biología, cuando entendemos que la sexualidad va más allá del acto en sí, y que va más allá para crear intimidad y placer con tu pareja, en la información está el poder y uno mismo puede hacer el cambio desde adentro”.

Karina Velasco dijo que Yorgasmic, no es una técnica de yoga, sino habla de “el yo” y utiliza la conciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal, además de empoderar para reconectar y redescubrir el regalo de la sexualidad en su esencia más pura, de lo cual habla su nuevo libro.

“Es un proyecto bien bonito, porque llevo más de ocho años enseñando todo lo que son las técnicas de intimidad y cómo llevarla a la espiritualidad, hacer coaching. Con mi maestro nos dimos cuenta que las personas que iban a nuestros cursos nos pedían una guía para implementar lo que habían aprendido en los cursos, en casa y así surge hacer esta guía para que todos tengan de manera accesible las herramientas para tener mejor intimidad con sus parejas, para poder despertar también esta conexión con el cuerpo y con el placer y utilizar esta energía de vida orgásmica en todo su potencial, que va de la mano con la creatividad, la sanación y la meditación que va a repercutir en la vida sexual”.

La escritora aclaró que la intimidad es muy diferente al lívido o querer una experiencia sexual, “es ver en el alma de la otra persona, conectar sin tantas máscaras con la seguridad que vas a ser tu frente a la otra persona y no serás juzgada. Cuando hacemos el amor surgen muchas emociones, pensamientos, es una oportunidad para transformarte y ver dentro de ti. Digamos que descubres quién eres y unas personas no están abiertas a ir hacia su autoconocimiento y entonces surge el ¿para qué? o ¿no tengo ganas? y el Yorgasmic, es una forma de conocerte a ti mismo expresar tu sexualidad con tu pareja.

Estoy muy feliz de anunciarles que por fin impartiré el Método Yorgasmic a través de Zoom. El primer módulo inicia el próximo 02 de julio y tendrá una duración de 4 semanas. Optimiza quién eres sexualmente y profundiza en tu placer, intimidad y amor propiohttps://t.co/vCYNa2TQwi pic.twitter.com/8JGBMD4jTc — Karina Velasco (@karinavelasco) June 11, 2020

El reciente libro de Velasco tiene tres partes, la primera es el mapa del futuro, entender dónde está la sexualidad, las preguntas más comunes de las personas en este tema y una guía básica para cubrir sus recursos internos y prepararse para vivir su sexualidad en plenitud. “Esto quiere decir aprender a comunicarte, decir lo que quieres expresar a tu pareja si eres soltero también como entablar nuevas relaciones, como decir que no y habla de la educación sexual”.

La segunda parte, destacó la autora: “Le llamamos magia, que son estas herramientas, meditaciones y ejercicios para que tu conozcas tu sexualidad, sus fuentes de placer y también comiences a descubrir tu energía; y la tercera parte es el Flow que es el fluir. Al conocer esta energía sexual y tu sexualidad, ya hay diferentes técnicas para controlarla, es como tener los ingredientes para hacer un pastel, pero hay que dar la receta para que salga bien”.

Manifestó que es un libro de 308 páginas: “Es extenso, pero toda la idea es un texto que lees y luego te vas a yorgasmic.com que son meditaciones y cursos en línea para experimentar esto conocimientos, el libro El futuro del sexo es una ventana para ir más allá de la sexualidad y te animes para experimentar en tu vida personal y de pareja”.

Mi nuevo libro "El Futuro del Sexo" no sólo habla de sexo, sino de cómo podemos vivir nuestra intimidad más allá de lo que conocemos. Puedes adquirirlo aquí:

Aple Books: https://t.co/qk7pSMHxSu

Amazon MX: https://t.co/uU8JwtZ4WJ

Me gusta leer: https://t.co/KLLsglUZW1 pic.twitter.com/8dlYSJfaDL — Karina Velasco (@karinavelasco) June 10, 2020

Acerca del lenguaje para la escritora este, “es muy natural, porque veo la sexualidad de una manera holística y cultural lo expreso como es, no vulgarmente, porque no existe un morbo alrededor de la sexualidad y hay que decir las partes anatómicas como se llaman y lo expreso con delicadeza con lenguaje amable y fácil de entender, estos conceptos que son abstractos cuando se refiere a la energía y hablo de la sexualidad en un tono natural, fácil de entender y si a alguien le molesta quiere decir que existe un tabú en su sexualidad, no se está acostumbrado hablar de este tema y cuando lo escuchas, es con estas vulgaridades, que se han utilizado para desmoralizar la sexualidad y no es el caso del libro. Está bien documentado mediante experiencias de muchos años de trabajo y con una manera de comunicar donde regresa la sexualidad a donde debe de estar, como una experiencia transformadora y sagrada”

En el contexto de la pandemia, la escritora recomienda su nueva obra, donde muestra cómo convivir en pareja en este ambiente en que la mayoría de las personas se encuentra en su casa, y cómo poder disfrutar del sexo, “a larga distancia, porque la energía viaja” y El futuro del sexo ya está disponible en E.book, a mediados de julio aparecerá de manera física en librerías.