Kim Kardashian presume sus vacaciones extremas por Japón

A pesar de que Kim Kardashian está envuelta en la polémica, una vez más, por haber criticado el estilismo de sus hermanas Khloé y Kourtney, por los looks que lucieron en un viaje a Japón, durante un episodio de su reality Keeping Out with The Kardashians de 2015, que se hizo viral recientemente; la empresaria se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la misma ciudad asiática y con un outfit parecido al que juzgó en aquella ocasión.

La fundadora de la firma de ropa interior Skims, aprovechó los días de asueto para escaparse junto a sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm West, al otro lado del mundo y disfrutar de unas divertidas y extremas vacaciones.

Kim lució un look inspirado en Hello Kitty / Foto: @kimkardashan

Desde el primer día, ha compartido cada momento de sus vacaciones con sus más de 350 millones de seguidores en Instagram, Kim publicó una serie de fotografías donde luce un conjunto sport de dos piezas, un crop top y unos pantalones de silueta oversize que combinó con un abrigo rosa de peluche que se parece al que lució Khloé, cuando viajaron juntas, en dicho viaje.

También presumió su diseño de uñas inspirado en la famosa gatita japonesa, Hello Kitty. El itinerario de su viaje familiar incluyó una visita al icónico parque de diversiones Universal Studios, donde disfrutaron del mundo de Súper Mario y al parecer sus hijos son fanáticos de este personaje, pues asistieron disfrazados de los famosos personajes del videojuego Mario y Luigi.

Ha visitado varios lugares de la icónica ciudad de Tokio / Foto: @kimkardashian

Pero la diversión y aventura no para ahí, también liberaron su lado más extremo, al subirse a una montaña rusa, la principal atracción del parque.

En otra publicación, la también modelo compartió en una serie de instantáneas que es amante del automovilismo al recorrer una pista de carreras de Go Karts, con un traje verde neón que combinó con una entallada blusa negra.