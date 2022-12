La diseñadora Talía Lanz celebrará Navidad junto a su familia y envía mensajes de esperanza

La Navidad tiene diferente significado y en cada familia alrededor del mundo se celebra de distinta forma. En el caso de la diseñadora mexicana Talía Lanz, se trata de una celebración que representa unión entre los seres queridos.

Para este 24 de diciembre, la creativa emprenderá un viaje a la Ciudad Blanca, Mérida, junto a su hermano, su cuñada, y su mamá. Pero antes, nos abrió las puertas de su residencia para platicar sobre cómo celebrarán y cómo finaliza el 2022, así como sus proyectos para inicio de año.

“Mi familia no es católica ni religiosa, pero siempre la Navidad ha sido como de mucha unión, de tratar de estar juntos, el hacer planes juntos, per cuando uno crece se vuelve más complicado. Entonces como que siempre tratamos de adecuarnos a las necesidades de todos, pues justo para poder compartir y pasarla, lo más lindo que se pueda”, compartió en exclusiva para Círculos.

Talía le inyectó el espirítu navideño a su hogar con un árbol en color dorado. Foto: Romina Solís | El Sol de México

Dijo que los viajes en estas fechas con su familia no son planeados, salen de imprevisto y para ella “son los mejores”. “Todos los viajes son imprescindibles, el año pasado la pasamos en San Antonio con mi papá. En otro año tratamos como de pasarla en como aquí enMéxico, como que vamos turnando porque hay veces que es difícil como el coincidir con toda la familia”.

Durante la plática nos contó que ella describe a su familia como “atípica”, por que no son como el resto que planean una cena especial o desde días antes están cocinado, pero su cuñada es la que tiene más fuerte el espíritu navideño, así que es la encargada de cocinar bacalao, “Me encanta comer y ella nos consiente bacalao, los romeritos, trata como de salvar mucho la tradición en nuestra familia. De hecho sus recetas son muy famosa y emprendieron un negocio navideño y eso vendían y sino la podemos pasar juntos por alguna razón, siempre nos manda bacalao”.

Lo decoró con piezas de sus colecciones. Foto: Romina Solís | El Sol de México

Asimismo recordó qué era lo que siempre le pidió a Santa Claus y nunca le trajo, “Pues mira, siempre mi fascinación fueron los animales. Entonces siempre pedía eso, pero no de los comunes, sino mascotas súper difíciles de cuidar como tortugas, pájaros,camaleones, ardillas, hurones, gatos, perros y por ejemplo también lo que hacía mucho era pedirle a Santa Claus ropa para mis mascotas, porque como mi hobby me fascinaba como disfrazar a mis perros y hacía como mis photoshoot y styling, y lo sigo haciendo”, contó entre risas.

La diseñadora que fue pionera en introducir joyería inspirada en los ojos turcos, nos compartió algunos de sus deseos para el 2023, “Salud ante todo, poder seguir haciendo lo que lo que más me gusta, que es crear. Para mí el crear es mi esencia, es lo que soy. Poder estar rodeada de la gente que quiero y viajar mucho”.

Parte de sus deseos para el próximo año es tener salud y unión en su familia. Foto: Romina Solís | El Sol de México

Lanz cierra el año con un nuevo proyecto. Se trata de una nueva boutique inaugurada a inicios de mes y ubicad aen la zona de San Ángel de la Ciudad de México. “Creo que todo siempre pasa por algo y que todas las cosas acomodan. Abrí esta tienda sin saber que la que tenía en la colonia Juárez tenía que cerrarla por que el edificio donde estaba ubicada sería demolido, entonces cerraré bien el año y lo iniciaré en una nueva casa para mis joyas”.

De su estilo dijo que se identifica como un árbol navideño, “yo me cuelgo todo, creo mucho, en las energías, así que siempre me verás con joyería de piedras, con muchos collares,aretes, pulseras, de todo, y así fue como quise decorar mi árbol de Navidad,que aunque no estaré en casa, no quise dejar de inyectarle un poco del espíritu”.