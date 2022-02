Lego inmortaliza a las Space Girls con una nueva colección

Cinco de las figuras más reconocidas de la historia del mundo del espectáculo, las Spice Girls, han cobrado vida en forma de LEGO y se incluyen en el set BrickHeadz.

En 1996, Emma, Geri, Mel B, Melanie C y Victoria irrumpieron en la escena musical británica para luego conquistar el mundo con éxitos como Wannabe, Two Become One, Viva Forever y Spice up Your Life. Ahora la banda puede construirse en LEGO bricks, dando a los fans la oportunidad de recordar esa época de adolescentes.

Se trata de un tributo a una amplia trayectoria musical, además de que es una primicia mundial, ya que nunca antes se había inmortalizado a personas reales con este set.

El nuevo set viene con versiones en miniatura de cada cantante, equipadas con micrófonos y bases.

Cada detalle que dio a las chicas su estilo icónico ha sido fielmente capturado en los bricks, desde los peinados hasta la ropa.

Los fans también podrán encontrarár nuevos “ladrillos”con estampado de leopardo para el llamativo look de Mel B, junto con el mono de Melanie C y el famoso vestido baby pink de Emma. Por su parte, Victoria luce su característico vestido negro.

El set no estaría completo sin el vestido Union Jack de Geri. Los diseñadores de Lego han recreado cuidadosamente el famoso vestido, que se convirtió en un símbolo perdurable de la Cool Britannia y fue noticia en todo el mundo tras la interpretación de Who do you think you are en los Brit Awards de hace 25 años.

El diseñador la firma Daniel Squirrell comentó cómo dio vida a esta famosa agrupación, "hay pocas bandas que hayan definido la cultura pop de la misma manera que lo hicieron las Spice Girls en los años 90, y ha sido muy divertido dar vida a la banda en nuestro estilo BrickHeadz”.

“Es la primera vez que creamos un grupo musical en forma de BrickHeadz y lo que realmente queríamos era capturar la esencia y la nostalgia de las Spice Girls, a través de sus icónicos looks. Estoy encantado con el conjunto y espero que los fans también", añadió.

Ante el lanzamiento, algunas de las chicas se pronunciaron a través de sus redes sociales.

“Estamos súper emocionadas de revelar nuestro Lego BrickHeadz, esta es la primera vez que gente real ha sido hecha del ladrillos, y estamos muy felices de que nos hayan hecho el honor”, escribió Geri Halliwell.

También presumió a su hijo construyendo parte del set. “Mi bebé construyendo a su pequeña Spice”, dijo.

Por su parte Melanie Brown publicó, “Esto es tan emocionante, tenemos nuestro propio Lego”.