Letra por letra, este es el nuevo vocabulario del amor

Las relaciones de pareja han cambiado a lo largo de los años y con ello, también la forma de expresar las emociones. Te compartimos nuevos conceptos para definir tu estado sentimental:

A

Affaire. (ingl) Se considera como una aventura o una relación sexual que dura más de una noche y en la que al menos una de las dos personas involucradas tiene un compromiso serio con alguien más.

Anuptofobia. (Psiquiatr.) Miedo persistente e injustificado a quedarse solteros para siempre o a no encontrar pareja y, en definitiva, a estar solos.

B

Benching. (pop.) Mantener interesado a otro para sentirse valioso, bonito y deseado. Es “tener alguien en el banquillo” o un plan B esperando. Similar a tener “velitas prendidas”.

C

Crush. (pop.)Es aquella persona con quien se fantasea, pero que posiblemente jamás se tendrá una relación, es decir, un amor platónico.

D

Deal breaker. (Antrop).Son aquellos factores o aspectos de la pareja que podrían convertirse en motivo de ruptura, como falta de humor, poca higiene, desorden, etc.

Dinky. (acrón) Acrónimo de la expresión “Double income no kids yet” (Sueldo doble, sin hijos). Define a un segmento de población cuya prioridad es el desarrollo profesional y llevan un estilo de vida alto, por lo que postergan la paternidad.

F

Filofobia. (Psiquiatr) Miedo a vincularse emocionalmente con alguien, especialmente miedo a enamorarse, situación que le produce una terrible sensación de malestar y estrés emocional.

Forever alone.( exprs.) Fenómeno de Internet para definir a muchos de los hombres y mujeres que desean expresar su soledad y decepción hacia su solitaria vida.

Free. (ingl.) Es un tipo de relación más casual y episódica, donde no existe un compromiso, exclusividad ni complicaciones. Otra forma de llamarlo es fuck buddy o amigos con derechos.

Friendzone. (ingl). Se define como un estado “forzoso” de amistad en el que una parte tiene deseo romántico o erótico hacia la otra, sin tener éxito. El tan temido “Te quiero, pero como amigo”.

G

Ghosting. (ingl.) Término que describe el final de una relación cuando uno de los involucrados desaparece poco a poco de la vida del otro: cancela planes, dejar de responder hasta que la comunicación cesa.

L

Love bombing. (ingl.) Conducta que consiste en bombardear a una persona con demostraciones de afecto o falsas promesas con la intención de influir y manipular a la pareja.

Living apart together.( p.us) Modalidad que describe a parejas que deciden compartir su vida, pero no están dispuestos a vivir juntos bajo un mismo techo, a pesar de que tendrían la posibilidad de hacerlo.

N

Neosoltero.(pers.) Son aquellas personas que no les interesa tener una relación estable, casarse o tener hijos, sino que se preocupan por alcanzar el éxito y tener una vida plena y tranquila.

O

One night stand. Antrop. Hace referencia a la práctica de sexo que dura solo una noche sin mantener posteriormente ningún tipo de contacto.

P

Pansexual. (Antrop) Orientación sexual en la que la atracción sexual, romántica o sentimental se produce hacia otras personas sin entender o distinguir de géneros ni de orientaciones concretas.

Poliamor.(pl.) Tendencia o preferencia a relacionarse sentimentalmente con más de una persona a la vez de forma consensuada y en la que todas las personas involucradas son conscientes de la situación.

S

Sologamia. ( Antrop.) Tendencia por el automatrimonio como una demostración de amor propio y aceptación, y contrario a los conceptos del “príncipe azul” o la “media naranja”.

Swinging. (Antrop). Estilo de vida de parejas monógamas que deciden participar de relaciones sexuales con otras personas con el consentimiento de ambos, sin involucrarse sentimentalmente con quienes participan.