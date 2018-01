Los niños que apoya la Fundación México Sonríe tuvieron una convivencia navideña

Los rostros infantiles de los niños que apoya la Fundación México Sonríe que preside Gabriela de la Torre, no solo se pintaron de mariposas o de sus personajes preferidos como Hulk, Jack o Batman, sino de alegría y felicidad con todas las sorpresas que se prepararon para que vivieran una Navidad especial, acompañados de sus padres, hermanos y de los invitados que alentaron esta iniciativa.

Juguetes, actividades recreativas, bocadillos, antojitos mexicanos y el espectáculo Frozen, fueron algunos de los atractivos de esta fiesta que se realizó en un salón del complejo habitacional Bosque Real donde llegaron los pequeños convocados por la institución junto con sus familiares, mismos que Gaby recibió con una camiseta, blanca para los chicos y roja para los adultos.

En las mesas adornadas con globos se instalaron los asistentes y posteriormente degustaron grandes hot dogs de los Jochos de Santa Fe, además de disfrutar de un delicioso ponche, churros cubiertos de mermelada y más tarde los tradicionales esquites, mientras los chiquitines participaban en el boliche y se divertían con la nieve artificial, entre otros juegos.

"Quisimos hacer un evento para consentir mucho a nuestros niños y niñas que están en sus tratamientos contra el cáncer y a unas mamás y a mí, se nos ocurrió que pequeños que tienen la fortuna de estar sanos, convivieran con ellos para que crezcan en un ambiente incluyente, para combatir la ignorancia, porque desgraciadamente algunas personas creen que esta enfermedad es contagiosa y por eso quisimos hacer esta fiesta, para que todos aprendamos a hacer amigos desde chiquitos y se entreguen regalos", comentó Gaby.

También en el marco del encuentro navideño se dieron pavos para los papás de estos niños para su cena de Navidad y respecto al balance del año pasado para la asociación, De la Torre mencionó que hizo cambios logísticos dentro de esta en recorte de presupuesto para poder apoyar a más niños con medicamentos y para poderlos llevar con viajes para que se vayan de vacaciones, como el año pasado se fueron 46 con apoyo de Volaris.

Asimismo, la Fundación México sonríe respalda a los padres con gastos funerarios en caso de requerirlo "pero gracias a dios eso es muy poquito, casi no pasa, pero con medicinas los ayudamos si no las pueden adquirir, aunque el Seguro Popular si cuenta con algunas", dijo Gaby y agregó que ayudan a niños que padecen cáncer pero también lo han hecho con adultos, sobre todo mujeres que están solas cuando están diagnosticadas, que no pueden solventar los gastos que conlleva dicho padecimiento. Acerca de los planes de la organización altruista, Gaby señaló que quieren renovar la sala de quimioterapia ambulatoria.

Para concluir el evento hubo entrega de reconocimientos a los benefactores, cuyos hijos llevaron juguetes para obsequiarlos a los niños y a sus hermanos y se partió un pastel para coronar esa tarde de solidaridad y armonía. De la Torre invitó a la gente a que interactúe en sus redes sociales como en su Instagram donde está como Gaby México Sonríe al igual que en Facebook.