Los príncipes azules sí existen: Hanna Haff

“El mejor título que puedo tener es ser la esposa de Henry, como cualquier niña que encuentra a su príncipe azul, así me siento yo”, dijo la filántropa, humanitaria, conferencista y socialité mexicana Hanna Jaff, quien fue parte de la serie Made in México 2018, nos cuenta que tuvo que posponer su boda de “cuento de hadas” junto a su prometido Henry Christopher John Ingham Roper-Curzon, heredero del título Lord, 22nd Barón de Teynham y Pylewell Park, de Inglaterra.

Después de un año de haberlo conocido por una amiga en común el click fue de inmediato, pero ante la pandemia, la boda se realizará para el invierno. “El mundo está cambiando por cosas más serias como para estar quejándome por el cambio de fecha de mi boda. Sin embargo, lo estamos planeando para fin de año, todo depende de la contingencia para que la gente que esté contenta, no en medio de una crisis mundial”, dijo a JDS vía zoom desde Londres.

Realeza Rey Juan Carlos I se exilió para salvar a la monarquía española

Uno de los momentos mágicos fue cuando su futuro esposo le pidió matrimonio en los Alpes suizos un día después del año nuevo (2020). Fueron a esquiar por invitación de sus amigos quienes se convirtieron en los cómplices del momento que Henry tenía preparado para ella.

“Me estaba quejando porque no estaba de humor para subir la montaña, pero justo cuando llegamos a comer en un restaurante en las alturas, me dio el anillo, yo le pedí perdón por mi mal genio y quedé muy sorprendida”, mencionó Hanna emocionada.

La futura novia ha podido conocer más de la cultura y la historia de la familia real británica a la que pertenecerá a finales de año.

Ella pertenece a la dinastía Jaff Tribe y es descendiente directa de Pasha’s y Vizier’s del Imperio Otomano y Persa, compara su vida con la de su pareja. “Él desde antes de conocerme le encantaba la cultura y las mujeres latinas, así me conoció por una amiga, fue una cita a ciegas, me encontró a mí y fue amor a primera vista, me conquistó como lo hacen los mexicanos”.

Serán dos bodas: El civil en Inglaterra en el Palacio de Westminster y luego la religiosa en México por la iglesia católica.

“El primer día será en el palacio, el segundo, en su casa ancestral Pylewell Park, que ha sido la casa de su familia por varios siglos, ahí nos quedamos toda mi familia y amigos más cercanos”.

Sus invitados por parte del novio son de 20 países diferentes, de ella 30 países (ha viajado a 56 países del mundo). La luna de miel estaba prevista por Camboya, Vietnam e Indonesia, pero por la crisis sanitaria, todo este plan está pendiente hasta que cambien las condiciones de salud en el mundo.

Moda Colombiamoda: Así fue la primera edición digital de la famosa FashionWeek latinoamericana

Lo que no cambiará es su estilo de vida ni sus actividades voluntarias que realiza en campos de refugiados y de migrantes con la fundación que lleva su nombre, apoyando siempre la educación, promoviendo temas de paz mundial, con su famosa campaña We Are One, además de dar pláticas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de tecnología, entretenimiento y diseño.

Ahora que se sume a la realeza europea junto a su prometido Harry Roper-Curzon, de 34 años, ella, a sus 33 años, tomará el nombre de Lady Hanna, Baronesa de Teynham, hecho que no le prohíbe nada diferente en su vida cotidiana, pero si será importante cuidar sus formas de relacionarse y más con el mundo digital.

“Cuando publique en redes tendrá que ser con más cuidado porque no sólo es pensar por ti, si no por la familia, y por tu pareja, el postear será con el objetivo de que alguien quiera seguir tus pasos, porque te admira, y no hay que lastimar otras culturas ni personas”, explicó Hanna, quien además desea tener tres hijos.

Y ahora que será parte de la realeza británica piensa que: “El mejor título que puedo tener es ser la esposa de él, estoy con el amor de mi vida y como cualquier niña que encuentra a su príncipe azul, así me siento yo”, finalizó.

Moda Dominnico, el joven diseñador que enamora a Rosalía, Lizzo o Lady Gaga

Turismo Crónica de un viaje en tiempos de Covid-19

Círculos Industria de bodas se adaptan a la crisis