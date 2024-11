¡Mamá, date cuenta! Esta plataforma te ayudará a estar en tendencia y aclarar tus dudas

Después de haberse convertido en mamá de su primera hija, Alexia Camil descubrió que existía un proceso del que nadie le informó, ni le enseñó cómo enfrentar. Se trataba de conocer por ella misma, las herramientas con las que debía vencer el sentimiento de angustia que implicaba la responsabilidad de tener una vida en sus manos.

“Cuando pasaron los meses, me di cuenta que debes pasar por un proceso muy solitario, porque de repente, no aceptas que eres responsables de una vida. Incluso, cuando aún seguía en el hospital, no quería salir de ahí, por mí, hubiera vivido en el hospital por un tiempo”, cuenta Alexia, en entrevista con El Sol de México.

Ayudan a despejar las dudas a través de expertos / Foto: Pixabay

Este sentimiento relacionado con lo que los expertos denominan depresión posparto, junto con otras experiencias como el sentirse ignorada, al ser la pequeña bebé la protagonista del momento más importante de su vida, le llevó a reflexionar sobre la forma en que las madres deben sentir apoyo y tener información a su alcance sobre éste y otros temas a lo largo de su vida.

Así surge la plataforma Mothers Front, proyecto que Camil retoma este año, después de un tiempo de estar detenido. “Lo creamos en 2017, que fue el año en el que me convertí en mamá. Nos enfocamos en la mamá, en ella quien, después de un parto, a través de la plataforma, pueda volver a encontrar su creatividad y a sentirse mucho más poderosa.

“En un principio, decidimos crear esta comunidad, a partir de un evento anual que se convertiría en un congreso grande, con mesas redondas en las que participarían expertos en diferentes temas, pero pegó la pandemia y no teníamos el alcance necesario para migrar a una plataforma digital. Después de vivir un tiempo en Miami, regresé a México y decido retomarlo ahora en digital y presencial”.

La relación con las nuevas generaciones es uno de los temas principales / Foto: Pixabay

Alexia confiesa que, “siento que nací para ser mamá, me parece un privilegio enorme poder criar a futuro a un ser humano e independientemente de las circunstancias, estoy segura de que toda mamá, hace lo mejor que puede. Me duele un poco y me da pena el concepto en el que se nos tiene actualmente, como si nosotras, estuviéramos en una especie de retiro, alejadas del mundo”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Con generaciones de jóvenes apegados por completo a la era digital, y lo impersonal de las rede sociales, la imagen materna se desdibuja ante la influencia de pensamientos externos cada vez más insensibles.

“La plataforma se basa en todo lo que rodea a la mamá actualmente, incluidos los hijos, porque gracias a ellos nosotros tenemos esta nueva oportunidad de enorme transformación. Creo que existe una problemática sobre las nuevas visiones hacia nuestro rol en la vida y en la sociedad, las mamás estamos súper plagadas de influencias externas, de comentarios negativos hacia nuestra labor con los hijos, con comentarios como, ‘no lo estás haciendo bien’, ‘es tarde y tu hijo ya debería estar aquí’, ‘es que tú tienes que ser más dura’.

Alexia Camil retoma el proyecto, el cual se sustenta con su experiencia personal / Foto: Pixabay

“Entonces perdemos un poco nuestro compás, por querer, entre comillas, complacer las expectativas sociales, que incluso, llegan a ser completamente irreales y rebasan nuestras propias expectativas, tratando de crear un molde. Y si de algo me he dado cuenta, es que como mamá debes tener una flexibilidad enorme, cada una debemos buscar el balance con los hijos. De pronto las mamás no confiamos en nuestros hijos, entonces es muy importante abrir el diálogo con ellos para que nosotros también encontremos el entendimiento necesario; es una cosa de Dios”.

Mothers Front es para todo tipo de público, desde mamás, abuelas, mujeres solteras y quien esté interesado en conocer más sobre estos temas.