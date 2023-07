María Luisa Sabau: Es difícil ser mamá y emprender, pero no imposible

Comenzar un negocio es una labor titánica y, aunque la brecha de género intenta ser menor, de acuerdo con el Inegi, sólo 19% de los emprendedores en México son mujeres. En este trayecto hay varios ejemplos, como el de María Luisa Sabau , una emprendedora que se mantiene en el reto de compaginar su vida personal y su faceta de madre.

Sabau narró para El Sol de México sus inicios, pues no encontró fácilmente su vocación: "la verdad es que me tardé mucho tiempo en encontrar lo que me apasionaba, en preparatoria la verdad nunca supe qué elegir hasta que opté por estudiar economía, pero me terminé cambiando a administración".

Con el tiempo, estudio e intuición, María se dio cuenta que tenía un talento nato para las relaciones públicas, y como dice el dicho zapatero a tus zapatos, incluso comenzó trabajando para discotecas, en especial porque su carisma la hacía llenar los lugares, incluso le pagan para asistir: "eso me hizo descubrir esta profesión en México y fue mi oportunidad, pese a que a mi mamá no le gustaba".

Pero no se limitó a las discotecas, "tuve varios trabajos, como Loreal, Heineken y otras empresas de marketing o centros de consumo, pero siempre lo complementa con el trabajo de discotecas, hasta que un día me busca un head hunter y me dice que si quiero ser directora de relaciones públicas de un grupo de restaurantes, obviamente dije que sí, pensando que iba a aprender, pero me dijeron 'no, tú tienes que decirnos qué vas a hacer', entonces viajé a España y en Argentina para estudiar una carrera de ello, porque en México en ese momento no había".

María se dedicó posteriormente a orientarse a llevar las relaciones con los restauranteros, por lo que, luego de ver esa oportunidad, muchos clientes le propusieron iniciar una agencia para ofrecer el servicio a otros restaurantes, "entonces me puse a estructurarlo y fue así como nació Blah Pr Solutions ."

Sabau narra que, para tener la responsabilidad de una empresa y un hijo, esperó hasta que económicamente ella y su empresa se percibieran más estables, aunado a la experiencia de tener tres trabajos al mismo tiempo; esto la motivó a que, después de su matrimonio, tomara la decisión de tener a su primer hijo y continuar con su emprendimiento.

Lamentablemente, no todas las decisiones son acompañadas por una circunstancia favorable, "cuando yo me embarazo viene la pandemia, entonces mucha de mi cartera de clientes y los restaurantes quebraron o lo primero que recortaron fueron los gastos de relaciones públicas".

Para ella no estaba todo perdido, ya que "pese a que fue una crisis grave decidí no desesperarme y estructurar una solución sobre el tema de delegar, pero siempre al pendiente de la empresa y dándole prioridad a mi faceta de mamá, por ello el tema de organizarse, ser dueña de tu tiempo, tener un ahorro y un plan para estas emergencias, fue lo que al final me permitió seguir y darme los espacios debidos para mi hijo".

Otra de las consecuencias directas que le ayudaron a mantenerse en ambas facetas fue que tiene una red de ayuda: "es muy importante, sí se puede hacer. Por otro lado, pude tener el apoyo de recolocar las oficinas, las hice abajo de mi casa para poder estar cerca de mi hijo y así, organizarme, buscando alternativas todo se puede".

Es por eso que Sabau señala que no es el éxito lo que se debe de buscar del todo, sino encontrar la manera de resistir y persistir, ya que "al final tú puedes acomodar tus tiempos y delegar, también buscar hacerse de un equipo de trabajo que te apoye y en el cual puedas confiar; obviamente es mucho más fácil hacer todas las cosas tú, pero aprendiendo a delegar y enseñando a la gente a tu alrededor y también haciendo que crezcan esa es una es una gran herramienta para enfrentar las vicisitudes".

Además, Sabau dio estas cinco recomendaciones para quienes buscan emprender:

1) Buscar algo que te apasione: "Emprender por emprender se va a notar y el pretender hacerlo por el dinero o por lograr tener tiempo, no tiene sentido, en ese caso es mejor optar por ser empleado".

2) Tener un buen plan inicial: "Necesitas estructurar ciertas cosas, tienes que ver si requieres proveedores, cómo lo vas a hacer tener todo eso bien planchado".

3) El capital inicial a invertir: "Necesitas evaluar si lo puedes poner todo tú o si alguien más te lo puede dar".

4) Posibles escenarios: "Yo siempre me voy al peor escenario, que es lo peor que podría pasar, luego un escenario medio y un escenario optimista y ponerte un tiempo, cuánto hay que esperar para ver si funciona. Incluso tener planes A, B y C, porque si falla alguno debes tener forma de continuar y no arruinarte, además debes buscar aprender en tu tiempo libre e invertir en conocimiento".