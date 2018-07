Marisol Santillán presenta su libro Libérate del hambre emocional

A través de su libro Libérate del hambre emocional, la terapeuta Marisol Santillán propone “recuperar el amor propio y tirar la bascula por la ventana” y para ello llega hasta el fondo del problema el cual genera que una persona ingiera alimentos compulsivamente.



La publicación de editorial Ecdotica presenta como "menú" en su portada: "necesidades reales, autoestima, salud, emociones, alimentación, satisfacción, libertad y aceptación", todo ello en los capitulos escritos por Santillán quien estudió para sicoterapeuta Gestalt con especialidad en Trabajo con Grupos Terapéuticos, en Prevención y Detección de los Trastonos de la Conducta Alimentaria, a la vez que se ha desempeñado como Orientador Familar y Humanista, entre otros, donde ha trabajado con grupos, familias jóvenes y niños.

"Esta obra refleja a las mujeres que nos sentimos culpables por comer o deseosas de que todo lo que ingerimos no nos engorde", comenta Marisol Santillán quien aclara que este ejemplar que presentó en marzo pasado, no es propiamente una guía nutricional, sino que pretende detectar cuáles son las causas emocionales que llevan a una persona no tener una relación sana con la comida.

"El libro está pensando en quienes no pueden acudir a consulta o a los talleres que impartimos, por cuestión de tiempo o capacidad económica y aquí se pueden identificarse con lo que planteamos y vienen ejercicios útiles para poder modificar los hábitos alimenticios y llegar hacia un bienestar de vida. No podemos vivir a dieta todo el tiempo".

Expresó que esta edición se encuentra enfocada al género femenino y es recomendable para chicas a partir de los 17 años para adelante y reconoció que actualmente las cifras de trastorno alimenticio entre las adolescentes y jóvenes es considerable, por lo que es recomendable leer las páginas de esta publicación para llegar a las causas del por qué en ocasiones la sensación de hambre no se relaciona con la necesidad de alimentarse físicamente.

Marisol Santillán dice que ser un comedor emocional no está considerado un problema de salud, pero deriva en otros padecimientos que si están clasificados en esta categoría como obesidad, sobrepeso, bulimia o anorexia y la especialista agrega que en la actualidad hay pocos libros que abordan esta problemática y ella parte de su propia experiencia para adentrar a las lectoras al tema y que estás páginas sean como un "coaching de vida".