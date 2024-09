Acapulco se hizo presente en la pasarela del diseñador Antonio Marras en Milán

El diseñador italiano Antonio Marras transportó a la audiencia de la Semana de la Moda de Milán, a tres escenarios tropicales, que proyectaban entre ellos la esencia de la Costa del Sol mexicana en los años cincuenta. El desfile fue acompañado por una banda en vivo y bailarines que interpretaron temas emblemáticos del rock and roll, creando una atmósfera envolvente que resonaba con el espíritu rebelde de la colección.

La colección rinde homenaje a la vida de la icónica actriz italiana, Anna Maria Pierangeli, conocida mundialmente como Pier Angeli. Nacida en Cagliari, su conexión con Marras es profunda, compartiendo la misma ciudad natal.

Sombreros de paja forman parte de la colección / Foto: Cortesía Antonio Marras

Marras evocó el enigmático título “El polvo del escenario es muy peligroso”, palabras de la abuela de Pier Angeli, quien advertía sobre los riesgos de la fama en la vida de su nieta, una joven católica que soñaba con conquistar el mundo del cine.

Cada prenda es un verso que narra la historia de sus sueños, amores y éxitos que ella contaba a su madre por medio de postales enviadas entre Hollywood, Cerdeña y Acapulco. Un entrelazamiento de estilos y referencias que nos evocan la nostalgia y nos transportan a un mundo de libertad y esplendor de una época dorada.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Acapulco en la década de los cincuenta fue el epicentro del glamour, donde las estrellas de Hollywood encontraban un refugio exótico lleno de lujo. Su fusión de sofisticación internacional y cultura mexicana lo convirtió en el destino preferido de la élite para romances y fiestas inolvidables.

La inspiración del Acapulco de los años 50 se aprecia en cada silueta / Foto: Cortesía Antonio Marras

No es casualidad que aquí se reviviera el trágico y apasionado romance entre Pier Angeli y James Dean, a quien ella cariñosamente llamaba "Jimmy".

“Cómo echo de menos Cerdeña, un lugar tan fantástico... A menudo voy a Acapulco con ‘Jimmy’, como he mencionado antes. No lo apruebas, no te gusta, crees que no es adecuado para mí, pero yo lo amo. Y va en serio. Quiere casarse conmigo...".

Desde la elegancia de Hollywood, la artesanía de Cerdeña hasta los colores vibrantes de México, Antonio Marras presenta un enfoque ecléctico que captura la esencia de diversas culturas.

Estampados vintage de la época / Foto: Cortesía Antonio Marras

Sus vestidos, confeccionados en suaves sedas, tejidos de punto, jacquard adornados con delicados bordados evocan la sensualidad y el glamour de la época dorada de Hollywood. La inclusión de las transparencias estratégicas y los escotes pronunciados sugerían una sensualidad contenida, mientras que los volúmenes amplios y las faldas fluidas evocaban la libertad y la espontaneidad de la juventud.

El diseñador utilizó una paleta de color natural, al igual que estampados selváticos y tropicales como los grandes sombreros de paja y los bolsos de rafia con flecos. Elementos que te transportaban a las playas de Acapulco descrita como “una tierra de belleza natural” y de profundas conexiones emocionales, donde Pier Angeli y James Dean pasaban tiempo juntos.

También se hicieron presentes ideas de prendas clásicas y herencias de la marca como el gavoi, una reinterpretación moderna de la chaqueta tradicional de los pastores sardos, una prenda de alta costura que puede ser utilizada de diferentes maneras.

Diseños que muestran el glamour de Hollywood / Foto: Cortesía Antonio Marras

Marras demostró una vez más su versatilidad como creador al fusionar moda, música y artes visuales en un performance inolvidable. Sus siluetas, inspiradas en el cine y las técnicas experimentales que empleó, transformaron la pasarela en un lienzo en constante movimiento. La puesta en escena, una celebración del cruce entre disciplinas artísticas, reafirmó la moda como un medio de expresión ilimitado.