Adidas rompe con Bella Hadid: por qué las zapatillas en homenaje a Múnich 72 causaron polémica

Para celebrar los Juegos Olímpicos de París 2024, Adidas lanzó una campaña para su línea de calzado inspirada en las olimpiadas de Múnich en 1972 con Bella Hadid como uno de los rostros principales, lo que terminó en polémica por las tensiones geopolíticas que se viven y el activismo de la modelo.

Lo que parecía ser una campaña con ánimo olímpico como cualquier otro lanzamiento en esta temporada deportiva, fue cuestionada y vista como una provocación por el gobierno de Israel. Además, la polémica causó una caída en las acciones de Adidas por la cancelación de la campaña.

Pero, ¿que fue lo que pasó? A continuación te contamos lo que sabemos.

Futbol Irán pide prohibir la participación de los atletas israelíes en los Juegos de París

Las controversia de Adidas, Bella Hadid e Israel

Las polémicas zapatillas deportivas que lanzó Adidas para los Juegos Olímpicos de 2024 son una reedición del modelo "SL72", originalmente creadas para los juegos de 1972 celebrados en Múnich, Alemania.

Sin embargo, el 5 de septiembre de ese año un grupo de terroristas de origen palestino, militantes de "Septiembre negro", irrumpió en la Villa Olímpica matando a 11 atletas israelíes y un policía alemán, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI).

Sumado a ello, el rostro principal era la modelo Bella Hadid, quien tiene ascendencia palestina y es conocida por su activismo a favor de los derechos de la población, que actualmente padece la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Debido a la decisión de Adidas por incluir a Hadid en una campaña que recuerda un episodio trágico para los israelíes, se recibieron varias comentarios de usuarios que dijeron no comprarían las zapatillas.

Continuaré apoyando a la causa palestina de manera apasionada, igual que a los refugiados sirios. dijo Bella Hadid en un acto público la modelo.

Posteriormente, el gobierno de Israel manifestó su rechazó al decir que la modelo incita a la violencia y promueve el antisemitismo.

"¿Adivinen quién es el rostro de la campaña? Bella Hadid, una modelo de origen palestino que tiene una historia de promover antisemitismo e incitar a la violencia contra israelíes y judíos", escribió en X el gobierno de Israel.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd — Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024

Ante el enojo del gobierno de Israel, Adidas optó por retirar las fotografías de Bella Hadid de su campaña "con efecto inmediato", rompiendo el vínculo con cualquier comentario hecho por la modelo y los eventos que podrían representar las zapatillas para algunas poblaciones.

"Somos conscientes de que se han establecido vínculos con eventos históricos trágicos, aunque estos sean totalmente involuntarios, y pedimos disculpas por cualquier molestia o dolor" que esto haya podido causar, declaró Adidas en un comunicado transmitido medios.

Hadid tomará acciones legales contra Adidas

Aunque Adidas no se posicionó a favor de ninguna de las partes (Bella Hadid o Israel) y ofreció disculpas, la modelo dijo que no se quedará de brazos cruzados y emprenderá una batalla legar contra la marca.

Sin embargo, Adidas continuará promocionando la reedición de las zapatillas de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, aunque estudiará la campaña.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

De acuerdo con AFP, la campaña ahora será representada por el futbolista francés Jules Koundé; el rapero estadounidense A$AP Nast; el músico suizo-etíope Melissa Bon; y Sabrina Lan, modelo e influencer china.