Aislinn Derbez deslumbra por primera vez en las pasarelas de Milán

Es evidente que las estrellas del espectáculo internacional se han convertido en los protagonistas de los eventos de moda más importantes de las principales capitales del mundo, donde se exhibe lo último de las colecciones presentadas por los creativos del diseño más reconocidos.

Y es que la imagen de cantantes, modelos, actrices y celebridades de las redes sociales, va de la mano con la tendencia actual, y aunque algunos no sean fieles seguidores o compradores de una marca en específico, para las firmas de lujo es importante tenerlos como parte de sus campañas promocionales o como invitados especiales en la primera fila de sus desfiles de moda.

Look de la firma Alersundi / Cortesía Aislinn Derbez

Así lo pudimos comprobar en estas últimas semanas desde el inicio de las pasarelas de las semanas de la moda iniciando por Nueva York, hasta la más reciente que se lleva a cabo en Milán donde se han dado cita destacados personajes de Hollywood, famosos cantantes y estrellas mexicanas quienes también han dado mucho de qué hablar.

Kendall Jenner, Bad Bunny, Emma Watson, Sofia Richie, Demi Moore, Naomi Campbell, Eiza González, Kate Moss, Rosalía, Aislinn Derbez, son algunos de los nombres que destacan en la lista de las alfombras rojas y quienes han lucido con su particular estilo alguna de las prendas de la marca para la que fue contratada o con quien ha logrado algún convenio para la promoción de su línea.

Es así que con elegancia, sensualidad y porte fue como la actriz mexicana Aislinn Derbez, logró brillar en la Semana de la Moda de Milán para presenciar desde primera fila, las innovadoras propuestas primavera-verano 2024 de las marcas más destacadas como Gucci, Prada, Fendi y Max Mara, entre otras, portando los diseños de la firma mexicana Alersundi y Elisabetta Franchi.

Vestido confeccionado en transparencia y pedrería / Cortesía Aislinn Derbez

“Es mi primera vez en un Fashion Week y estar aquí definitivamente es un sueño cumplido. Fashion week para mí representa la celebración de la intersección del estilo y la autoexpresión; un escaparate cautivador donde el arte de la moda se entrelaza con el poder de la individualidad y nos recuerda que la moda es un lenguaje de autoexpresión que nos permite abrazar nuestra creatividad y autenticidad.

“Cada día me importan más las decisiones que tomo en todos los aspectos de mi vida, incluyendo el cómo me visto; elegir un estilo en particular es sumamente importante para expresarle al mundo lo que nos gusta ser. Me siento en la mejor etapa de mi vida tanto en lo personal como en lo laboral y para mí estar aquí es una celebración de eso”, destacó la actriz mexicana.

Conjunto en blanco y negro de Elisabetta Franchi / Cortesía Aislinn Derbez

La hija mayor de Eugenio Derbez, quien disfruta de unas vacaciones en el Viejo Continente, estará presente también en La semana de la moda en París, Francia.

Aislinn acaba de finalizar las grabaciones de la serie Entre paredes, para BTF, la cual es una comedia romántica que aborda la temática de unos vecinos, que por azares del destino, terminarán siendo pareja.

Además, el pasado 7 de septiembre, estrenó para la plataforma VIX la película Me vuelves loca, que aborda la salud mental y el éxito y que protagoniza al lado de Alejandro de la Madrid.