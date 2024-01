Anne Hathaway y Jon Kortajarena  se unen a favor de los niños más vulnerables

Durante los últimos 15 años, Bulgari ha sido socio de la organización Save the Children recaudando más de 105 millones de dólares a través de las ventas de la colección de joyas especialmente creadas por la Maison romana para este fin.

Un objetivo ambicioso y ahora, un punto de partida, que ha permitido llegar a más de 2 millones de niños en 37 países, garantizando principalmente una educación de calidad, empoderamiento de los jóvenes, respuesta de emergencia y la lucha contra la pobreza.

Lo anterior, según sus voceros, ha sido un camino para salvar el futuro de los niños desfavorecidos que se ha ido construyendo con el tiempo, paso a paso, con una amplia gama de proyectos a largo plazo que han repercutido positivamente en muchas vidas individuales.

La nueva colección se inspira en la línea de la firma B.zero1 Rock / Cortesía Bulgari

"Caminar junto a Save the Children durante 15 años, ha sido un gran honor para Bulgari. Juntos fuimos pioneros en crear una alianza, llevando a cabo proyectos a largo plazo a lo largo de los años y dando un apoyo concreto a millones de niños. Celebramos este importante aniversario con el objetivo de no detenernos, sino continuar con la misma fuerza y pasión común en dar oportunidades y luz en el camino de muchos otros niños", comentó Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari, a través de un comunicado.

El directivo afirma que aún queda mucho por hacer por los 468 millones de niños que viven en zonas afectadas por conflictos y los 222 millones de niños y adolescentes afectados por crisis que necesitan apoyo educativo, así como por los 153 millones de niños que padecen hambre aguda en todo el mundo.

Con motivo de su 15 aniversario, Bulgari ha decidido renovar una vez más su compromiso a través del lanzamiento de la nueva campaña #WITHMEWITHYOU y la introducción de un nuevo colgante que se suma a la colección de joyas a la medida.

La colección incluye un anillo (600 EUR / 580 USD) / Cortesía Bulgari

Inspirado en la línea de la firma B.zero1 Rock, el collar de plata con colgante redondo y tachuelas metálicas se venderá al precio de venta al público de 800 EUR (760 USD), de los cuales 95 EUR se donarán a Save the Children.

A partir del 1 de enero de 2024, se donará la misma cantidad -aumentada por Bulgari para reforzar su compromiso- por cada pieza vendida de la colección, que hoy también incluye un anillo (600 EUR / 580 USD), una pulsera (650 EUR / 620 USD) y otros dos collares colgantes que se venden respectivamente a 790 EUR (770 USD) y 700 EUR (660 USD).

“Save the Children y Bulgari han pasado los últimos 15 años trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor para los niños. Este hito clave marca a la vez el final de un fantástico camino recorrido juntos, pero también un nuevo y emocionante comienzo. Estoy encantado que Bulgari haya decidido celebrar esta colaboración continuada con Save the Children con una nueva pieza de joyería única: un símbolo del cambio que esta colaboración ha provocado en las vidas de millones de niños de todo el mundo. Cada niño tiene una historia única de resistencia y fortaleza que merece ser contada, y estamos encantados de que Bulgari continúe apoyándonos en este esfuerzo", dijo Claudio Tesauro, presidente de Save the Children Italia.

Captada bajo la dirección artística del ilustre fotógrafo Fabrizio Ferri, que también firmó la primera y otras importantes campañas de Bulgari y Save the Children a lo largo de los años, la nueva campaña solidaria #WITHMEWITHYOU se centra en la conexión entre todos los que forman parte de esta cadena.

En la campaña que se estrenó con imágenes el 1 de enero y se desvelará por completo con vídeos el 7 de febrero, la embajadora mundial de la marca Bulgari, Anne Hathaway, ahora forma parte de esta comunidad y se une a su compromiso con un mensaje sobre la importancia de ir más allá y hacer más.

Anne Hathaway se une a la causa / Cortesía Bulgari

La top model Eva Herzigova, nos guía en el mundo de Sumiya, una joven de Nepal que se unió al programa Youth Empowerment para aprender lo que se necesita para poner en marcha un negocio.

Eva Herzigova / Cortesía Bulgari

El estilista Law Roach nos cuenta la historia de Raneem de Siria, una refugiada del campo de Zaatari que aprendió a ir más allá de los límites gracias al poder de la educación. El top model y actor Jon Kortajarena ofrece un vistazo a la vida de A-Dang, un niño procedente de lo que se considera uno de los distritos más pobres de Vietnam, que se unió a un programa educativo de Bulgari que garantiza la educación bilingüe para niños de minorías étnicas en zonas remotas.

Jon Kortajarena / Cortesía Bulgari

Por último, la directora de orquesta Beatrice Venezi muestra su admiración por Litzy, una niña boliviana que aprendió a cuidar de sí misma y a practicar la resiliencia construyendo su propio negocio de apicultura.