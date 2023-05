“Antes de opinar hay que reflexionar”, pide la artista Elina Chauvet, ante críticas de la colección crucero de Dior

Elina Chauvet, la creadora de los bordados con frases que aparecieron en los vestidos blancos de la pasarela, de la colección crucero de la firma Dior 2023, el pasado fin de semana en la Ciudad de México, pide al público informarse y reflexionar antes de opinar sobre esta propuesta que lleva un importante mensaje de sororidad.

Lo anterior, surge ante la polémica generada en redes sociales tras la presentación de la línea, la cual fue criticada principalmente por la simplicidad de las piezas y otros temas relacionados con la lucha feminista y el plagio.

“Estoy viendo la respuesta de la gente en redes sociales sobre la colección y esto sucede porque no conocen el concepto de lo que parece que es solamente frases sobre un vestido y ese desconocimiento hace que las ideas se tergiversen. Las voces como las de Maria Grazia que llegan a tanta gente, son muy importantes para el movimiento feminista, e intervenimos estos vestidos blancos que les llamamos ‘testigos’ que son una especie de ‘maquetas’ del diseño antes de confeccionarse en la tela que le corresponde.

“Cada vestido tiene un mensaje, algunos hacen homenaje a Frida Kahlo, uno de ellos es ‘Viva mi vida`’, que está tomado de la frase ‘Viva la vida’ una de las últimas pinturas que realizó la artista en su vida, y yo lo traslado al discurso feminista, entre otros. Por otra parte, en mi obra gráfica yo trabajo con collage, con revistas de los años 50, entonces las imágenes que hay son de la publicidad que había en esos años que se condicionaba a las mujeres a ser una buena ama de casa. Admiro la congruencia de Maria, ella está empoderando a otras mujeres. Entre las personas que ella contrata hay mucha presencia femenina”, dice Chauvet en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM).

La creadora del proyecto de arte público Zapatos Rojos, habla de cómo fue su acercamiento con la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, quien hace algunos años conoció de cerca su obra.

“Yo había hecho una colaboración para Dior antes de la pandemia con otras mujeres artesanas y Maria Grazia me invitó para esta segunda ocasión. Como bien sabemos, ella es la primera directora mujer de Dior, y tiene un pensamiento feminista que lo ha manifestado en casi todas sus creaciones, entonces conoció mi obra cuando la presenté en Milán en 2011 y me comentó que tenía la inquietud de crear una segunda colaboración conmigo pero no se pudo concretar, Zapatos Rojos se ha presentado en 27 países y se interesó mucho en mi trabajo”.

Sobre el controvertido tema relacionado con el plagio de los patrones y diseños de los artesanos mexicanos, que forman parte del patrimonio nacional y por el que varias firmas, no solamente la que fundó el gran Christian Dior, han estado en la mira del Gobierno mexicano, la experta opina:

“La política de Dior es muy transparente, lo que sucede con esta situación que se ha venido dando en los últimos años y a lo que llaman plagio, se debe a que hubo un tiempo en que las firmas internacionales no sabían cómo manejar la inspiración hacia las creaciones de otras etnias, y ahora ya hay mucha conciencia al respecto. La firma Dior ha sido muy respetuosa del trabajo de los artesanos, les ha dado su lugar, yo como artista he vivido de cerca el respeto y la calidad humana con que se les ha tratado, mucho respeto y mucha consideración”.

Explica que su relación con Grazia se desarrolló desde un inicio, en el mismo pensamiento y objetivo.

“Nuestro acercamiento fue de sororidad, de cariño y respeto; es una mujer a la que yo admiro mucho, ella está en un nivel mucho más alto pero coincidimos en muchas cosas, yo solo puedo hablar de ella como una gran persona y una gran señora. Así que no se dejen llevar por los chismes porque sería muy interesante que haya más reflexión antes de opinar. Maria Grazia no es el enemigo, es muy importante el mensaje que ha dado con su colección”.

Arte a favor de la mujer

Elina es una artista multidisciplinaria, originaria de Casas Grandes, Chihuahua; es pintora, artista gráfica, realiza instalación y performance. Nos cuenta cómo surgió su proyecto Zapatos Rojos, una instalación que ha dado la vuelta al mundo, difundiendo el mensaje sobre la defensa de la mujer.

“Ya son muchos años del proyecto que inició en 2009 en Ciudad Juárez, como una respuesta a la ola de feminicidios que sucedieron durante más de una década. Fui a Ciudad Juárez y decidí hacer esta pieza para hacer conciencia a la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres. Los feminicidios me parecieron la forma más alta del desprecio hacia la vida de las mujeres con toda esa crueldad con que estaban siendo asesinadas. Zapatos Rojos se montó por primera vez en esta ciudad.

"Mi obra habla de la violencia a las mujeres porque tuve la pérdida de mi hermana la mayor, pero ella fue víctima de feminicidio en su hogar, su esposo tomó su vida.”.

La instalación está compuesta por cientos de pares de zapatos rojos, para decir basta a la violencia de género.

Cada par es donado, teñido de rojo y representa a una mujer víctima de feminicidio o desaparecida; representa su ausencia y la voluntad de la ciudadanía para eliminar la violencia de género en el mundo.