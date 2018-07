Antonio Ortega único diseñador mexicano en presentar cada año dos colecciones en París

Montreal, Canadá.- Antonio Ortega es el único diseñador mexicano en presentar cada año dos colecciones de alta costura en París, Francia. “Es un sueño que realice”, dice el diseñador mexicano.



Cuando El Sol de México lo visitó en su taller en Montreal, Canadá, a finales de mayo, Ortega estaba finalizando su colección otoño-invierno 2018-2019 que presentará el 4 de julio en la capital francesa.



Antonio Ortega nació en Morelia, Michoacán, en una familia de artesanos. El último de 15 años es el único que siguió los pasos de sus padres.



“Es una ciudad muy cultural y me involucro en la artesanía desde pequeño. Es parte de lo que soy, son muy raíces”, explica.



“Admiro el trabajo hecho con bordado, los textiles, la madera, la cerámica”, comenta.



Confiesa que desde muy pequeño se dio cuenta que tenía una facilidad para trabajar con sus manos.



“Mi abuelo era talabartero para la fuerza armada mexicana. Hacia bolsas y sillas de montar de cuero para los caballea de la armada”, cuenta.



En las colecciones de Antonio Ortega, se notan las referencias a la artesanía mexicana. En sus creaciones se integran piezas únicas hechas a mano, como bordados, tejidos y trenzados. Algunas piezas, de 20 a 25 por colección, necesitan hasta un mes de trabajo.



“La alta costura es una verdadera expresión artística y artesanal. Es un trabajo muy personal, una manera de mostrar tu alma. Cuando presentamos nuestro trabajo, nos desnudamos, nos revelamos a nosotros mismos”, señala.



Sus colecciones de alta costura son compuestas de sastres fluidos y estructurados y vestidos muy elegantes. También tienen colores vivos, materias como la seda, cuero, cachemira, bambú y cortes que valoran el cuerpo de las mujeres.



Sus materiales provienen principalmente de Europa y Asia, especialmente de Corea, Japón, China, Italia, Suiza, Inglaterra y Francia.



“La mano de obra para los bordados no es suficiente en Montreal, entonces voy al extranjero, hacia Francia”, explica.



Ortega dice que crea ropa que da confianza a las mujeres, para que se sientan únicas, libres y bien, pero para poder ponerse sus prendas, hay que asumirse.







De México a París y luego Montreal

Su pasión por la moda inició cuando Antonio Ortega tenía ocho años. Empezó a coser secretamente con la máquina de su madre un padrón de vestido que encontró en una revista. Viendo una manera excepcional y persona de expresarse, optó por estudiar estilismo en México. Aprendió las técnicas ancestrales como trenzar, tejidos y bordados, prácticas que se encuentran en sus creaciones actuales.



Comenzó su carrera como estilista en Televisa, donde creó y supervisó a los equipos que vestían a los artistas para los diferentes programas y telenovelas.



“Siempre mi vida profesional y personal ha sido basada en seguir un sueño. En México mi sueño era trabajar para artistas y la empresa más grande que existe en México es Televisa. Ahí estuve con los artistas. Desde el primer día sabía que no iba a trabajar ahí toda la vida. Estuve cuatro años, tuve muchísima experiencia”, recuerda.



Se salió de Televisa porque sentía que no le daba para más como diseñador. Se fue a París en 2001, donde integra directamente el tercer año de la escuela de moda Chardon Savard, una de las más importantes de Francia. Colabora al mismo tiempo con el diseñador Dominique Sirop en su taller de alta costura parisino.



Fue la revelación. Ahí se dio cuenta de lo que realmente quería hacer en la vida y creó la Maison Antonio Ortega. Poco después se enamoró de un quebequense que conoció en París, se casaron y lo siguió a Montreal en 2003.



Rápidamente sus colecciones tomaron un lugar en los fashion week de Nueva York, Montreal y Toronto.



En 2014, decidió dar un nuevo despegue a su empresa y presenta su colección otoño-invierno 2014-2015 durante la semana de alta costura en París. Su sueño se volvió realidad. Desde su taller en Montreal, desarrolla sus colecciones que presenta en cada temporada durante la semana de alta costura en París.



“Soy el único canadiense que presenta colecciones en ese nivel. De México soy el único también. Hay algunos diseñadores conocidos como Óscar de la Renta y Carolina Herrera, que son latinoamericanos que tienen buena reputación, pero en el cuadro de la alta costura en París, hasta ahora soy el único que decidió seguir esa vía”, señala.



Como se considera como una persona más cosmopolita, el diseñador trata de incluir esa diversidad en sus colecciones, inspiradas por la naturaleza. En la última temporada, se inspiró de las dunas. La colección que presentará el 4 de julio está desarrollada con la temática del Art Nouveau que son piezas arquitecturales como mucha textura, colores, sensualidad y comodidad.



Ortega revela que en su colección se incluyó muchas texturas que usa el efecto del metal líquido. “Me inspiré del Art Nouveau porque hay muchas curvas, muchas texturas y volumen en los edificios que influyó a los artistas, pintores, arquitectos y escultores. Influyó en la moda también. Eso es lo que quise hacer, interpretar el Art Nouveau en mi colección”, comenta.



“No quiero enfocar en el folklor mexicano, aunque sea de México. Como mexicano quiero mostrar algo que me represente. La artesanía es eso, los colores, las formas, los arcos. Todas esas mezclas y esa riqueza que vi en México, donde nací, lo trato de expresar en mis colecciones. Es como la comida. Tiene muchos sabores. Ahora se está mezclando los sabores con las texturas. Toda esa manera de ser en la creatividad, a mí me sale natural, porque nací en una ciudad donde hay mucha artesanía. Me inculqué de eso. Decidí hacer mi difusión internacional como diseñador presentándome como artesano. Ahí está lo mexicano en mí”, agrega.



Para Ortega, París y Montreal le abrió la puerta al mundo, pues asegura que haberse quedado en México, nunca hubiera podido tener la carrera que tiene ahora, debido a la falta de apoyo y de difusión a los diseñadores de moda.



“Es un problema cultura. Preferimos hablar de los extranjeros y promoverlos a ellos que a nosotros. Así es en los medios también. Es un problema cultural. En Europa, el arte y la moda son importantes. De esa importancia que les da hace que haya una mayor valorización. En México también está la cuestión política que no ayuda en nada, dan los presupuestos a algún conocido y se escapa mucho dinero que debería servir para estas cosas”, lamenta.



“En Europa, hay muchos mexicanos que tienen mucho talento y que trabajan en casas de diseñadores de moda muy buenas. Sí hay talento, lo que pasa es que no lo difunden, no le dan apoyo y no le dan importancia”, dice.



La enorme visibilidad generada por los desfiles parisinos permitió a Antonio Ortega hacer crecer a su clientela año tras año. Mujeres muy ricas de Estados Unidos, Asia, Europa y Medio Oriente le piden piezas únicas hechas a la medida. Todo está hecho en su taller de Montreal que cuenta ahora con siete empleados. Su sueño es ahora tener su línea de prêt-à-porter y accesorios, la cual espera poder lanzar en México en un futuro próximo.