Anuar Layon defendió con sus diseños a México de los ataques de Trump

Reconocido por ser la mente creativa detrás de la famosa chamarra con la frase estampada "México is the shit" que se convirtió en todo un fenómeno internacional, Anuar Layon, se ha vuelto un referente de la industria del diseño por su visión a futuro, al proponer tendencias y estilos atemporales, así como telas sustentables.

“Creo que como diseñadores tenemos la responsabilidad de crear piezas que impacten no sólo en estilo o diseño, sino a favor de nuestro medio ambiente, al saber que la moda es una de las industrias más contaminantes”, dijo el creativo quien tiene más 16 de años de trayectoria.

Anuar contó que el proceso de confección de las prendas sustentables comienza al utilizar un material o fibra que previamente ya fue procesada para uso textil.

“Al tener nuestra materia prima, ya podemos empezar a confeccionarla, darle sentido, textura, acabados, caída, claro que esto también va de la mano con una innovación tecnológica con la que mi marca lleva trabajando en los últimos dos años”, dijo.

Estudió diseño integral en Bellas Artes y compartió que para la creación de sus colecciones no sigue un proceso creativo, todo depende de lo que esté diseñando y de la inspiración que tenga en el momento, “he tenido la oportunidad de desarrollar mi creatividad en distintas disciplinas gracias a que no me enfrasco en una sola área. He hecho de todo, desde ropa, hasta marroquinería, zapatos, trabajado con piel, hasta proyectos de interiorismo, claro que todo tiene un proceso distinto, pero de eso se trata, de experimentar”.

El joven diseñador, ha realizado varias colaboraciones con firmas de todo tipo para llevar el mensaje de que la industria de la moda se puede conducir por un camino más sustentable.

Entre sus planes a futuro, planea extender su firma a Japón para explorar el mercado y el público asiático. | Foto: cortesía

“Estamos acostumbrados al consumo masivo del fast fashion y avanza el tiempo y es cada vez mayor, no estamos viendo las consecuencias, es por eso que a través de estas prendas buscamos hablar de sustentabilidad en lo mayormente posible y en este caso, va desde nuestro textil hasta la implementación gráfica y el paquete en que es envuelta, me enorgullece ser parte de esto y poder hablar de un tema que no es nuevo pero sí requiere atención”, afirmó.

Asimismo, mencionó que se siente orgulloso de ser mexicano y ese sentimiento lo plasmó en una chamarra con la frase "México is the shit" como un homenaje, “a todos los mexicanos que hacen cosas increíbles no solo aquí sino en el mundo. La idea era plasmar un mensaje relevante para la sociedad y que tuviera un toque de humor e ironia”, esta prenda fue lanzada a la par del periodo presidencial de Donald Trump (2017-2021), quien no paraba de “atacar” a los mexicanos.

El estilo de Layon se refleja en una línea más urbana, con prendas oversize, relajadas, casuales para el día a día. | Foto: cortesía

El estilo de Layon se refleja en una línea más urbana, con prendas oversize, relajadas, casuales para el día a día, “son versátiles, se puedan combinar con todo, desde darle el giro elegante, hasta lo más casual. Finalmente la moda es más personal, habla de la identidad de cada persona y más bien, aquí el consumidor me va a enseñar a mí cómo usarla, creo que esa es la parte divertida de cómo vestirnos”.

Anuar Layon ha diseñado desde ropa, hasta marroquinería, zapatos, y también ha trabajado con piel. | Foto: cortesía

Entre sus planes a futuro, planea extender su firma homónima al extranjero y presentarse en otra plataforma de moda a nivel internacional, “estoy consciente que el movimiento "México is the shit" se ha visto alrededor del mundo, pero quiero crear algo más profundo, y un plan más ambicioso, llevaré mi moda a Japón, es un mercado y un país muy interesante que busco explorar, sin dejar de lado mi trabajo de producción de moda en México”, compartió.