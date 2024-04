Anuar Layon se une a la misión de la plataforma Creadores México

Expertos en el tema del emprendimiento dentro del rubro del diseño, se reunirán los días 11 y 12 de abril en el foro Creadores México, para exponer su experiencia ante las nuevas generaciones de talentos y ofrecer una guía con la que puedan enfrentar los retos con los que esta industria cuenta en la actualidad.

La cita es en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla donde ocho ponentes tocarán temas como educación, arte, cultura, negocios, emprendimiento, nuevas tendencias, salud mental, alimentación entre otros.

Anuar Layon habla de las oportunidades para las nuevas generaciones / Foto: Cortesía Creadores México

“Esta es la segunda edición de este encuentro donde nos enfocamos a promover el talento mexicano en el rubro del diseño impulsando el esquema emprendedor, creando diferentes acciones en beneficio de los nuevos talentos. Sabemos que hay mucho talento mexicano, pero a veces faltan estos espacios dedicados específicamente a impulsar el negocio de los nuevos emprendedores”, dice Luis Enrique Mena presidente del consejo Creadores México.

El directivo dice que el objetivo es generar un impacto positivo en la sociedad y marcar la diferencia en el mundo que nos rodea. “Trabajamos bajo tres principios fundamentales que son: Fomentar el conocimiento junto con la educación; impulsar el ecosistema emprendedor y apoyar las causas sociales.

“Damos a conocer los casos de éxito de los diseñadores y creativos consolidados que cuentan su experiencia, lo hacemos como una forma de prevenir a los nuevos emprendedores de situaciones riesgosas, quienes en ocasiones se acercan a personas que se dicen expertos en el tema y son engañados”, dice Mena.

Dará una guía de emprendimiento / Foto: Cortesía Creadores México

Al respecto, el diseñador Anuar Layon quien está dentro de la lista de ponentes, dice: “Es nuestra responsabilidad dejarle un importante legado a las nuevas generaciones. Es un privilegio tener la oportunidad de ser portavoz de lo que pasa en la industria de la moda y también lanzo un mensaje para los padres de familia.

“Es muy importante hacerles ver la importancia de perseguir tus sueños como persona, porque hoy en día la sensibilidad de conectar la parte social y psicológica de los seres humanos tiene que estar conectada a la parte profesional de los seres humanos y tener la posibilidad de hablar de esto es increíble porque es esencial y el motivo por el que nos estamos uniendo en este proyecto”.

Luis Enrique Mena, presidente del consejo / Foto: Cortesía Creadores México

El congreso cuenta con apoyo gubernamental, y de empresas aliadas al mismo objetivo. “A diferencia de otros tiempos, hemos visto un crecimiento importante de la industria de la moda mexicana y una derrama económica igual de importante para el país, cosa que no sucedía cuando yo comencé en esto, en la época que no existía una globalización como la que hay ahora con las redes sociales.

“Afortunadamente ya hay una nueva generación interesada en estudiar esta profesión y es que en general, tenemos una idea errónea de que la moda es sólo lo que vemos en las pasarelas, pero debemos ser conscientes que va mucho más allá, y que existe la industria del diseño de uniformes, que se divide en diferentes sectores, la de merchandising, materiales, complementos… hay mucha generación de empleos, la moda es mucho más grande de lo que la gente se imagina, y tener la posibilidad de hablar de esto es increíble”.

El diseñador quien creó la icónica chamarra que dio la vuelta al mundo con el logo de “México is the shit” habla de una nueva era de oportunidades para los nuevos creativos.

“En todo este tiempo que me he dedicado a impartir cursos a jóvenes que están en escuelas de moda, he notado algo muy importante, que es este eje conductor que existe en ellos con la parte de negocio, están desarrollando canales de posibilidad comercial, cada vez hay más idea de llevar a cabo el proceso comercial dentro de la industria de la moda nacional y en Creadores nos convertimos en conductores de este proceso”.

Los ponentes que serán parte de este congreso entre los que encuentran empresarios e influencers de las redes sociales son: Aczino, Pamela Cerdeira, Carlos Couturier, Juan Manuel Ruiz, YoSoyMatt, Yulay, Anuar Layon y Carla Cardona.