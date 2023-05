Anuar Layon y Galo Bertin apoyan a los nuevos creativos del diseño mexicano

Con el objetivo de impulsar y apoyar a la nueva generación de diseñadores mexicanos, expertos en el tema de la confección, crearon el concurso Singer Fashion, dedicado a brindar herramientas y oportunidades al talento emergente del país.

Para esta primera edición, se convocó a escuelas e institutos de moda nacionales, de los cuales se registraron 100 talentos mexicanos; posteriormente, se seleccionaron a diez semifinalistas y para la fase final del concurso se eligieron a cinco finalistas, uno de la Ciudad de México y cuatro del interior de la República Mexicana, entre los que destacaron Jesús Díaz, Amaranta Almaraz, Claudio Jiménez, Manuel Bahena y Maribel Martínez, quienes presentaron sus creaciones en una pasarela como parte del cierre del evento.

José Manuel Bahena con sus diseños / Fotos Aracely Martínez / El Sol de México

Previo a la final, se ofrecieron dos conferencias por los reconocidos diseñadores mexicanos Anuar Layon y Galo Bertin, quienes además fungieron como jurados para seleccionar al ganador y compartieron a los jóvenes sus conocimientos basados en su experiencia como profesionales, para enfocarlos en su camino de emprendimiento en la industria.

“Ha sido muy emocionante conocer a los talentos que apenas empiezan, que serán los futuros diseñadores de México y me sorprende la diversidad creativa que existe; están llenos de ilusiones y de mucha imaginación que plasman en sus diseños, eso habla de la apertura que ahora las nuevas generaciones tienen”, comentó Galo Bertin a Círculos.

La pasarela / Fotos Aracely Martínez / El Sol de México

Para la pasarela que se realizó en el hotel Emporio de Ciudad de México, los jóvenes creativos presentaron tres diseños, los cuales fueron calificados por su concepto de inspiración, siluetas y propuesta.

El ganador fue Manuel Bahena, quien se inspiró en la Glorieta de los Insurgentes para presentar una propuesta oversize en denim, a través de looks urbanos con estampados. El joven graduado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) que tiene su propia firma denominda Origen Arcano, obtuvo de premio una máquina de sobrehilado, una máquina recta de 23 puntadas, una plancha, un maniquí, accesorios de costura, entre otros.

“Estoy muy emocionado, no puedo creer que haya ganado, nunca me he ganado nada y es una emoción que no puedo describir. Tener este tipo de plataformas que nos impulsen como diseñadores es muy bueno, porque muchos desisten y no cumplen sus sueños”, nos contó.

Jesús Díaz, José Manuel Bahena, Amaranta Almaraz, Maribel Martínez, Claudio Jiménez / Fotos Aracely Martínez / El Sol de México

Comentó que, como la moda mexicana actualmente está en el ojo mundial, es una gran oportunidad para que su trabajo pueda ser viralizado, “todos nosotros estamos haciendo un gran trabajo desde nuestra imaginación y ahora con las redes sociales y plataformas digitales, podemos tener una apertura más amplia para que nos conozcan, ahora esa mi misión después de este premio, que más personas nos conozcan”, expresó Bahena.

El concurso fue organizado por la firma de máquinas de coser Singer y la empresa mexicana Casa Díaz.