¡Atención fashionistas! Pantone lanza el color de 2025, conócelo y empieza a crear tus looks

Lograr un estado de ánimo global de conexión, comodidad y armonía es la premisa en la selección del nuevo tono que el Pantone Color Institute lanza como tendencia para 2025, el cual, será la base para el ámbito creativo internacional con el que diseñadores de moda, arquitectos, interioristas y artistas de diferentes géneros darán paso a su obra.

Se trata del PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, “una cálida tonalidad marrón imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar”, se lee en un comunicado de la firma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The lastminute.com London Eye (@londoneye)

Tras una investigación exhaustiva, los expertos del color de Pantone, cada año presentan un color diferente, tomando en cuenta desde un pedazo de madera, hojas de árboles, alimentos, metales y los estilos de vida de las personas en los que consideran emociones, gustos y otros aspectos de su día a día.

Lo anterior, se lleva a cabo a través del programa Pantone Color of the Year, que involucra a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color en una conversación en torno a éste, para llamar la atención sobre su relación con la cultura. Pantone selecciona cada año un color que capta el espíritu de la época: “el Color of the Year expresa un estado de ánimo y una actitud globales, y refleja el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo.

Tono versátil infundido con sofisticación inherente y refinamiento terroso / Foto: Cortesía Pantone

“Apuntalado por nuestro deseo de placeres cotidianos, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse expresa un nivel de indulgencia reflexiva. Sofisticado y exuberante, pero al mismo tiempo un clásico sin pretensiones, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse amplía nuestra percepción de los marrones como tonos humildes y conectados a la tierra para inspirar motivación y lujo; impregnado de sutil elegancia y refinamiento terrenal, este tono presenta un toque de glamour discreto y de buen gusto”, dice Leatrice Eiseman, executive director del Pantone Color Institute en el comunicado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El directivo agrega que con su sofisticada elegancia terrosa, este color, “puede utilizarse solo o como base versátil, realzando una amplia gama de paletas y aplicaciones, desde diseños minimalistas, hasta diseños ricos en detalles en todos los sectores centrados en una paleta de tonos”.

Paletas de color

De acuerdo a los expertos de la empresa, un tono versátil infundido y de refinamiento terroso, crea una base cromática fuerte, complementando diversas aplicaciones.

“Creamos cinco paletas de colores únicas con PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, cada una de las cuales transmite su propia sensación y estado de ánimo. Dentro de cada una de estas cinco historias de color también hemos incluido cuatro armonías sugeridas que se pueden descargar y compartir utilizando Pantone Connect”.

Relaxed elegance / Foto: Cortesía Pantone

Relaxed elegance

Una gama básica de tonos beige, crema, topo y marrón proporciona una capa base sólida y versátil, marcando un nuevo ritmo de elegante sencillez y abriendo un amplio abanico de posibilidades de diseño.

Floral pathways / Foto: Cortesía Pantone

Floral pathways

Sugerentes tonos florales perfumados mezclados con un suave moca y un sombreado verde sauce nos conduce por un camino de adoquines grises.

Uniquely Balanced / Foto: Cortesía Pantone

Uniquely Balanced

Mocha Mousse se integra y compensa la vitalidad de esta agrupación de tonos cálidos y fríos, única, equilibrada, multicolor y un tanto exótica.

Deliciousness / Foto: Cortesía Pantone

Deliciousness

El tentador Mocha Mousse se combina con otras exquisitas tonalidades para formar una cautivadora paleta inspirada en dulces.

Subtle Contrasts / Foto: Cortesía Pantone

Subtle Contrasts

Sofisticadas tonalidades marrones se fusionan con contrastes matizados de azul y gris para lograr una expresión clásica y armoniosa.