Avatar y Frida Kahlo la inspiración de los diseñadores mexicanos

Mérida, Yucatán.- La moda más allá del lujo y las tendencias, es una vía para transmitir mensajes, así como promover la cultura e historia de algún país o en su defecto, rendir homenaje a algún icónico personaje.

Y eso fue lo que ocurrió en el segundo día de desfiles del Mercedes-Benz Fashion Week Mérida que se realizó en las instalaciones de Casa Faller, un sitio icónico de la ciudad blanca inmersa en la naturaleza, la y con una arquitectura colonial.

La jornada fue inaugurada por un colectivo de estudiantes de moda de varias universidades del país, que fueron los finalistas de una iniciativa que lanzó Disney para que presentaran una reinterpretación de Avatar, The Way of Water, la segunda parte de la película producida por Jane Cameron.

Fueron 12 alumnos que presentaron diseños y prendas inspirados en el mundo acuático de Pandora con un performance en el que las modelos representaron a algunos personajes del largometraje.

“Avatar es una de mis películas favoritas y creo que tiene mucha relación con los humanos, pues en al actualidad nos estamos preocupando por cuidar a la naturaleza”, dijo Bruno Robles, alumno del Centro de Diseño de Modas.

La película que se estrena el próximo 15 de diciembre se centra en el líquido vital,el cual fue reinterpretado de distintas maneras como en prendas hechas con mesh en tonos pasteles predominando el color azul también resaltaron piezas con aplicaciones de cuerda, tul y lentejuelas para simular el brillo del agua con el sol.

También resaltan elementos de bordado como chaquiras y lentejuelas que forman figuras florales así como parches de formas irregulares que emulan la textura acuática.

“Cada quien reinterpretó su forma de cómo visualiza el agua, lo que representa y significa el líquido vital para cada uno de nosotros, además de que también le inyectamos nuestro estilo y personalidad y que fuera lo más parecido a los personajes de la película”, nos dijo Mariely Sandoval del Centro Superior de Moda.

Minutos antes de que comenzara la pasarela, la lluvia sorprendió a los asistentes, a lo que Beatriz Calles, directora de la plataforma de moda nacional, dijo “agradezco a todos su paciencia, ante la madre naturaleza no podemos luchar, pero esto ha sido un regalo, hemos sido bautizados para recibir a los futuros talentos y diseñadores mexicanos”.

Reinterpreta el estilo de Frida Khalo para la mujer contemporánea

Por su parte, Francisco Cancino con su firma homónima, presentó un colección inspirada en el máximo personaje de la cultura mexicana, Frida Kahlo.

Esta es la última entrega de una trilogía en la que la pintora mexicana es la protagonista y es representada bajo la visión de Cancino como una mujer contemporánea, disruptiva y con un ADN mexicano que corre por sus venas.

“Frida Kahlo es más que una mujer con flores en la cabeza, tiene mucho exotismo que radica en su vida y obra, la naturaleza, los sueños y las culturas prehispánicas”, explicó a El Sol de México.

Para eso colección, el diseñador colabora con varios artistas emergentes como, la acuarelista Mariana Magdaleno, en la que recrea la fauna presente en la iconografía de Frida, monos, ciervos, xoloitzcuintles y demás.

También incluye una serie de accesorios escultóricos, en los que se retoman los objetos oníricos de la artista, el objetivo es crear en tridimensionalidad de alambres, para lo cual Cancino une fuerzas con los artistas David Herrera y Pablo Cobo del proyecto “Máscaras de Alambre”, quienes crearon lentes, collares y pulseras.

Para finalizar las modelos lucieron tocados, que añade sincretismo al ser elaborados con una técnica antigua de construcción que consiste en dar forma de manera manual, realizando pétalos de seda recortados a mano, teñidos y hormados con calor. Dicha colaboración se hizo en compañía de la leyenda de la sombrerería, el diseñador español Angel Amo.

Entre las prendas destacan vestidos, conjuntos de dos piezas oversize, piezas entalladas con detalles en pedrería, blusas asimétricas y faldas vaporosas.