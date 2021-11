Belinda presenta su nueva colección de ropa en el Museo Soumaya

La cantante y actriz Belinda presentó su nueva colección de ropa Shein en el Museo Soumaya donde estuvo presente en primera fila su prometido Christian Nodal quien se mostró contento de ver a la cantante cumplir sus sueños además de apoyarla en cada uno de sus proyectos.

Para amenizar la pasarela la cantante interpretó dos de sus temas como "Egoísta" y "Bella traición" junto a las 30 modelos que mostraron cada uno de sus nuevos diseños para chicas de su edad en colaboración con la firma Shein y al terminar el desfile, agradeció el momento sobre todo de cumplir un sueño más a su carrera dentro del mundo de la moda.

Foto | JDS

"Esto es un sueño hecho realidad gracias Shein por darme la oportunidad de enseñar esta colección con tanto amor, gracias al Museo Soumaya porque estar aquí no lo puedo creer, gracias por permitirme realizar este sueño, espero les haya gustado la colección y ahora quiero despedirme con esta bella canción", dijo Belinda quien recibió la ovación de sus invitados sobre todo la de su prometido Christian Nodal.

Al término de la pasarela platicamos con Christian Nodal quien se mostró muy orgulloso del trabajo que realiza la actriz. "Me pareció increíble me encanta que Beli haga lo que le apasiona, que a tanta gente le esté gustando y aparte es algo que todo mundo va a poder usar", dijo el cantante a JDS luego de ver la pasarela y sobre todo admirar a su futura esposa que lució un look rockero en color negro pero casual.

Foto | JDS

Ahí aprovechamos para preguntarle sobre los preparativos de su boda y señaló que van viento en popa. "Amén sí muchas gracias… de la boda todo va muy bien muchas gracias", señaló mientras intentaban llevárselo al auditorio del museo para no responder más cuestionamientos de la prensa.

También alcanzó a aclarar el veto que le interpuso Sony Music contra en su contra para que nadie lo contratará en todo el continente americano ni Europa, luego de que no quiso renovar su contrato de exclusividad donde también se ordenaba notificar a Belinda Peregrín Schüll, su pareja sentimental, evitar explotar su imagen por lo que su representante legal, Ulrich Richter Morales, logró suspender dicha postura ante los juzgados.

Foto | JDS

"Pues hermano qué te digo, lo que dije en las redes sociales en eso quedé", indicó el cantante de 22 años fiel admirador de Vicente Fernández a quien le manda pronta recuperación.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo













TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️