Belinda y Dior celebran a la mujer libre en Semana de la Moda de París

Las flores y los colores vivos característicos del espíritu "hippie" de 1968 impregnaron este martes el último desfile feminista de Dior en París, al que asistió, invitada por la marca de lujo, la estrella mexicana Belinda.

Desde su llegada a la firma francesa a mediados de 2016, la directora artística Maria Grazia Chiuri enarbola la bandera feminista y este pase para el próximo otoño-invierno no fue una excepción, al abrirlo con un suéter blanco y verde, con el lema bien centrado y visible "C'est non non non et non" (No es no).

"Esta frase estaba en los archivos de Christian Dior... Creo que a veces está bien decir no, no, no. Además también llamo a mi hija "Señora No", explicó la italiana a la prensa.

En plena tormenta por el escándalo Weinstein y la campaña #MeToo, la prenda es susceptible de convertirse rápidamente en un clásico de los "fashionistas", como la primera camiseta militante que lanzó Chiuri con el eslogan "We should all be feminists" (Todos deberíamos ser feministas) y que en la página web de Dior cuesta 550 euros (670 dólares).

El mensaje reivindicativo se extendió a toda la escenografía organizada en el Museo Rodin de París, empapelado con recortes de revistas especializadas como Vogue, Elle y Cosmopolitan, fotografías de los años 1970 y proclamas como "Women rights are human rights" (Los derechos de las mujeres son derechos humanos).

Directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri. Foto Reuters

"Minifaldas para siempre"

"Quería rendir homenaje" a estas publicaciones que "apoyaron en gran medida la liberación de las mujeres", dijo Chiuri.

En ese universo, la diseñadora presentó una colección de prêt-à-porter inspirada en el movimiento de mayo de 1968 e insufló calor a la jornada de frío siberiano en París con colores amarillos, naranjas, rojos y lilas que se combinan en estampados y patchworks.

"Feminismo significa libertad. Y el punto de partida fueron las revoluciones de 1968. Quise saber qué pasó en Dior en 1968 y me encontré con esta historia divertida de unas mujeres que protestaron en la tienda (de Londres) porque querían más minifaldas", dijo en alusión a una inmensa fotografía expuesta en blanco y negro en la que una mujer agita una pancarta que reza "Minifaldas para siempre".

El sombrero "gavroche" y las gafas de sol cuadradas representaron el denominador común de los conjuntos, en los que los vestidos transparentes dejaron ver sujetadores deportivos sin aros y culotes. Los bolsos se llevan en bandolera y los cinturones negros, gruesos, bien ajustados a la cintura.

Belinda y la moda

Dior❤️#Belinda Una publicación compartida de Belinda (@belindaperegrin) el Feb 27, 2018 at 9:29 PST

La cantante y actriz Belinda, llevando un vestido vaporoso con motivos rupestres, cazadora de cuero y sombrero negro, todas ellas prendas de Dior, alabó la colección presentada por Chiuri, una mujer con "muchísima fuerza".

"Estoy impresionada de la escenografía, de cómo se mueven (las modelos). Maria Grazia lo hizo muy bien, es como la mujer poderosa, y se nota desde que entras, que son mujeres con mucho carácter y personalidad", dijo a la AFP la mexicana, que cuenta con casi seis millones de seguidores en Instagram.

Belinda definió su estilo que eligió para el pase como "elegante, pero al mismo tiempo rockero y desenfadado por el sombrero". Recordó que había lanzado una línea de zapatos y adelantó que prevé sacar su propia línea de ropa "más adelante".

La actriz y modelo británica Cara Delevingne y la intérprete francesa Isabelle Huppert también asistieron a esta tradicional cita de famosos y "fashionistas", en el marco de la Semana de la Moda de París, que continuará hasta el 6 de marzo.