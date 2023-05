Cancino, una firma de guerreros en la industria de la moda

Un concepto creativo basado en la investigación sobre los diferentes procesos de fabricación y confección de telas creadas por manos artesanas mexicanas, sustenta la base del diseño de Cancino, firma creada por el chiapaneco Francisco Cancino, joven diseñador preocupado por mantener su autenticidad más allá de las tendencias.

Originario de Tuxtla, Chiapas, Francisco se ha consolidado en la industria de la moda mexicana, gracias a una producción llena de color pero sobria a la vez con texturas y hechuras simples basadas en sus raíces que aportan elegancia en cada trazo.

"En esta profesión al igual que otras, es muy importante la formación. Mucha gente llega a ciertos estatutos de su carrera y se le olvida seguir explorando. La moda es el espíritu del tiempo, lo que determina lo que está pasando en el presente y lo que se puede ver hacia el futuro. Tienes que actualizarte, rodearte de las nuevas generaciones" afirma Cancino.

Inició hace 15 años con su firma Yakampot, la cual cambió de nombre al actual y a partir de entonces ha estado presente en las pasarelas mexicanas más importantes como la de Mercedes Benz-Fashion Week México y es el consentido de celebridades como Ana Claudia Talancón, Ximena Sariñana y Natalia Lafourcade.

"Es muy tedioso cuando tienes más responsabilidades alrededor de tu creatividad, tienes que enfocarte de lleno en esto. Yo siempre estoy descubriendo las innovaciones en textiles, las posibilidades hacia el futuro. Gracias a esto, por supuesto que después de 15 años me siento en el mejor momento, pero para nada estoy quieto, no me conformo".

Entre sus principales logros está el Premio Diseño de Moda Textil y Complementos de la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, España, el máximo galardón que otorga la Asociación Diseñadores de Madrid, organizadora de la bienal, que recibió 420 trabajos procedentes de 23 países de América Latina, España y Portugal enfocadas en diferentes áreas del diseño.

"El éxito lo logro estudiando, con disciplina, no solo es un lápiz y papel, es el rigor de estar presente. Hacemos muchas interpretaciones visuales de lo que pasa en la moda internacionalmente, tanto en la parte de preparación de una colección, que es la generación de ideas a través del papel, como en la parte de la interacción con la fibra.

"Cada temporada ejercitamos nuevas maneras de construir las prendas para que éstas sean más resistentes, más inteligentes, más durables. Soy un nerd y trabajo con puro nerd, dándole visibilidad a esto que hacemos. La adaptación no ocurre por añadidura, en moda hay que trabajar, reestructurar tus planes de colección e ingeniártelas; los textiles que compramos nosotros muchas veces están deconstruidos, agregamos frunces, alforzas y demás cosas que van cambiando la perspectiva".

Una de las principales características que distingue a su marca es el trabajo en conjunto con artesanos mexicanos a quienes apoya en todo momento valorando sus capacidad y talento.

"Trabajo con textiles nacionales creados con telar de pedal, además de la manta mexicana, otras telas son importadas de Europa. Trabajo con muchísimas organizaciones de artesanos, como los que usan el telar de poder en Tlaxcala con lana. Estoy liderando un proyecto que se llama Ensamble Artesano que es una plataforma que apoya a artesanos nacionales, es un fideicomiso para promover sus creaciones, respaldamos de 50 a 80 cooperativas de todo México.

"No es una iniciativa propia, yo lidero la parte creativa, pero mi trabajo con los artesanos no ha parado, he tiendo la fortuna de seguir con esa idea. Quise irme a Europa, buscar otras posibilidades, pero la vida te pone en el lugar que mereces y este es el lugar que quiero seguir explorando", expresa el creativo.

Narra que cuando fundó Yakampot la gente comenzó a saber de su nombre gracias al trabajo en conjunto de amigos y mentes creativas como el fotógrafo Dorian Ulises, Eernesto Moncada y el estilista y artista visual Gustavo García Villa.

"Estábamos atravesando por un momento importante de la industria editorial y a pesar de que siempre han existido diseñadores que han promovido lo local, era necesario que lo local se viera más moderno más joven y eso forma el empeño que he puesto en lo que hago día con día.

"El proceso de la moda tiene que ver con los esfuerzos que individualmente los diseñadores hacemos, en la semana de la moda nos ayudamos mutuamente a generar un nivel de visibilidad importante, sobre todo después de la pandemia. Lo que pasa es que hemos logrado afianzar el hecho de que la moda tenga visibilidad, los diseñadores somos obreros, guerreros de la industria".

Ante los grandes retos, conocer los avances en la comercialización dentro de la industria ayuda a entender que México es un buen mercado.

La moda mexicana va por buen camino

Francisco opina que a diferencia de otras épocas, el ámbito del diseño se encuentra en buenas condiciones, en vías de un crecimiento favorecedor para las nuevas generaciones.

"Es la reivindicación de encontrarle sentido a las cosas, y si volteas a ver a los diseñadores de la escena de la moda nacional, la mayoría tiene un punto de venta".

"No hay apoyos del gobierno, no es de este gobierno, siempre ha estado relegado el tema de la moda para nuestro gobierno. Hace falta que se entienda la moda de otra manera, pero en México no pareciera que la gente vive en 2023, la moda les asusta, tienen estos aristas de incredibilidad. Es cierto que pasaron décadas dando de qué hablar de otra manera a través de las modelos famélicas, la banalidad, la superficialidad, excesos y un momento de cosas que adornaban la moda. Pero era una información nociva, sin embargo, la realidad es que actualmente vemos que ya hay un mensaje distinto que habla de un mundo mejor".

Promueve la durabilidad, más que la sustentabilidad

Cancino confiesa que el tema del cuidado del ambiente en su ámbito es muy subjetivo, pero promueve una filosofía distinta relacionada con la durabilidad de las prendas que para él es mucho más honesto que promoverse como creador sustenible.

"Las etiquetas de sostenible o sustentable son cosas muy profundas, mucha gente dice que está reciclando camisetas y entonces ya es sostenible, son tags muy grandes de incorporar. Cuando uno hace estas referencias hacia una marca es porque hubo una inversión enorme detrás, lo ecológico y sostenible, son lenguajes imposibles que no están bien regulados.

"No me gusta decir mentiras, no elijo ese camino, sin embargo estoy interesado en que la ropa dure más, que las piezas tengan calidad que no compres demás. En 15 años soy incapaz de decirte que algo te queda bonito solo para que la compres, si no necesitas la pieza en tu clóset, no la compres. Ese es mi lenguaje, pero jamás me pondría el título de sostenible y quien lo haga lo está haciendo por ridículo".

Finalmente, dice que lo que no gusta del mundo de la moda en México es la falta de cooperación y unión entre los representantes de su gremio.

"Podríamos estar mejor como industria si pudiéramos estar más unidos y si las dinámicas de trabajo se asemejaran más. Todo mundo presenta la hora que quiere, se pierde algo del protagonismo de lo que el sistema de la moda otorga, y sobre todo la temporalidad".

"Ahora está muy desorganizado, se inventan colecciones de crucero cuando no puedo hacer bien la colección de primavera. Como empresario no sé cómo aguantan yo si no saco una colección nueva no tengo qué vender, hay muchas estructuras de negocio y diversidad de pensamiento que no permiten hacer más equitativo un aparato que deberá estar ya consolidado, los diseñadores locales carecen un poco de sentido de humildad".

Actualmente Cancino se ubica en la Colonia Juárez, en la calle de Havre 68, promer piso, además de pasaje Polanco. Su página es francisocancino.com