Carolina Herrera comparte sus vivencias y anécdotas como diseñadora

Carolina Herrera fue una de las diseñadoras que decidió posponer la presentación de su colección de Verano 2021 durante la Fashion Week de Nueva York, pero para no dejar pasar el acontecimiento tan importante, decidió transmitir The Conversation, un minidocumental filmado por la cineasta Lisa Immordino Vreeland.

Se trata de una conversación íntima y nunca vista entre la diseñadora y el creativo que la relevó, Wes Gordon, que fue lanzado a nivel internacional y en el que se cuentan divertidas e inolvidables anécdotas como el mítico encuentro que tuvo la diseñadora venezolana con Andy Warhol.

La plática entre ambos, también aborda el pasado, presente y futuro de la moda, pero sobre todo muestra su vínculo único, en un formato sin guión, sin ensayos y grabado en la residencia de Manhattan de la creativa en un día de verano, el pasado agosto.

La proyección de 16 minutos, que se encuentra en las redes sociales de la firma, se divide en cuatro episodios: Fashion is magical (La moda es mágica), I love New York (Amo Nueva York), Life is in the details (La vida está en los detalles) y The House of Herrera (La casa de Herrera).

La casa de moda indicó en una nota que quiere "celebrar la presencia de Carolina Herrera en la New York Fashion Week en las últimas cuatro décadas".

"En los últimos tres años, he tenido la oportunidad de conocer a Carolina Herrera en muchas capacidades diferentes. La diseñadora. La mentora. El icono. Pero la que más atesoro es la de mi amiga", dijo citado Gordon., quien se incorporó como director creativo en 2018.

Las firmas que participaron en FWNY recurrieron a la plataforma digital RUNWAY360, creada por el Consejo de Diseñadores de Estados Unidos (CFDA), o a las redes sociales para presentar sus creaciones, mientras que otras han decidido mantener presentaciones físicas con ciertos cambios, como ofrecer la colección de otoño y venderla en ese momento. Con información de Efe

