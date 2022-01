Carolina Herrera: El icono de la elegancia cumple 83 años

Carolina Herrera es un referente de la moda mundial. Hoy, la diseñadora cuyo nombre completo es María Carolina Josefina Pacanins y Niño, cumple 83 años de vida, de los cuales más de la mitad estuvieron dedicados por completo a la industria.

Para la diseñadora de origen venezolano, la moda siempre tuvo gran significado en su vida. Su madre y abuela fueron las responsables de introducir a Carolina en la vida glamurosa, desde presenciar a los 13 años su primer desfile de modas en París con Balencianga, hasta vestir de Lavin.

Aunque lo veía como un pasatiempo y una forma de entretenerse, haciendo vestidos para sus muñecas y amistades más cercanas, cuando nació su primogénita, supo que lo único que quería era formar su propio emporio.

Es así como en 1980 y con 42 años de edad, cimentó las bases de lo que hoy es una de las marcas más reconocidas del mundo, que se distribuye en más de 140 países y con sede en Nueva York.

En los años 80 presentó su primera colección. En 1986, diseñó sus primeros vestidos de novia, lo que fue un salto importante en su carrera, porque ella fue la diseñadora del vestido de Carolina Kennedy y en 1987, con un acuerdo con el grupo Puig desarrolló su línea de fragancias que le permitió abrirse a nuevos mercados.

Herrera se ha casado dos veces, en 1957 con Guillermo Behrens Tello, con quien procreó dos hijas: Mercedes y Ana Luisa. Y en 1968 contrajo nupcias con Reinaldo Herrera, su marido en la actualidad, y del cual retoma el apellido para hacerse llamar Carolina Herrera, con él también tuvo dos hijas: Carolina Adriana y Patricia Cristina.

Es considerada como la dama de la elegancia. / Foto: Instagram @carolinaherrera

Para celebrar la especial fecha, la casa de moda, a través de su cuenta de Instagram publicó un par de fotos de archivo donde se ve a la diseñadora en su taller y rodeada de modelos, con la que se recuerdan algunas de sus célebres frases.

“ Puedes lograr lo que quieres en la vida con disciplina, imaginación y la confianza de saber que todo es posible”.

¿Cómo es la moda de Carolina Herrera?

El ADN de la reconocida firma, destaca por su sofisticación, simplicidad y elegancia, que también forman parte de la propia diseñadora, que le ha hecho ganarse el nombre de una de las mejores vestidas.

Una de las características de la también llamada dama de la elegancia, y un distintivo único en su imagen es una camisa blanca, que en la mayoría de las veces combina con una falda larga negra corte A y un cinturón.

Herrera se refiere a esta pieza como la prenda esencial en el armario de cualquier persona, misma con la que ella creció y aprendió a adaptar a diferentes situaciones.

Entre sus recomendaciones de estilo destacan, el famoso “menos es más”, que para la diseñadora significan las prendas básicas y los accesorios discretos como los mejores aliados, según se indica en una publicación de la revista Vogue.

Herrera es amante de las prendas atemporales y que se pueden usar en todo momento, como las camisas blancas, los vestidos midi y las faldas en A, con las que ha conseguido mostrar un look refinado.

Carolina en contra de las influencers

En los últimos años, la famosa creativa, ha dado de qué hablar, debido a sus comentarios y críticas sobre ciertos aspectos como la vez en que mencionó que no era correcto que las mujeres mayores usaran ropa de jóvenes o cuando criticó a las influencers.

En 2019, la diseñadora participó en la Latin American Fashion Summit en Cartagena de Indias, donde no perdió la oportunidad de hablar sobre el papel que desempeñan las influencers en el mundo de la moda, comentario con el que reafirmó que su marca no colabora con la nueva generación de personajes públicos.

Carolina Herrera fundó su emporio en 1980. / Foto: Instagram @carolinaherrera

"Las influencers son algo que parece tener mucha importancia, y yo no lo entiendo mucho, ellas no tienen su estilo. Ellas se ponen lo que les den para un show. Ellas no tienen estilo de la moda, ellas tienen el estilo del dinero".

Otra de las ocasiones que también causo revuelo, fue su comentario contra las mujeres que usan ropa inadecuada a su edad.

"No hay cosa que avejente más que vestirse de joven", declaró.

Actualidad

Tras más de 37 años de estar al frente de la firma, en 2018 Herrera anunció que abandonaba la dirección creativa de su propia marca, dejando en su lugar a Wes Gordon.

"Era una decisión que estaba meditando desde hacía dos o tres años pero no había dado con la persona correcta. Y no iba a dejar 37 años de trabajo en manos de alguien a quien fuera solo para poder salir. Y Wes es esa persona", declaró en su momento a Vogue España.