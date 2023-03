Cartier está viviendo su época dorada: afirma Pierre Rainero, especialista de la casa francesa

Tuvieron que pasar 24 años para que la casa francesa Cartier volviera a exhibir su colección privada en nuestro país. La primera vez fue en el Palacio de Bellas Artes.

Son 160 piezas las que reúne la muestra / Adrián Vázquez

En esta ocasión, tocó al Museo Jumex repasar, a través de más de 160 piezas exclusivas, su historia y legado. Con la curaduría de Ana Elena Mallet y la museografía de la arquitecta Frida Escobedo, la exposición estudia el diseño de Cartier, así como su artesanía y savoir-faire mostrando una visión contemporánea pero sin perder de vista su esencia.

Pieza icónica de la actriz María Félix / Adrián Vázquez

El diseño de Cartier: un legado vivo, se divide en cinco núcleos temáticos: los primeros años y el nacimiento de un estilo; curiosidad universal; el gusto de Jeanne Toussaint; medir el tiempo y portar la belleza; y María Félix y los iconos de la elegancia.

Entre las piezas exhibidas en el primer piso del recinto cultural, destacan documentos de archivo, piezas legendarias e invaluables como el collar en forma de cocodrilo que portó en varias ocasiones la diva del cine de oro mexicano, María Félix y el de serpiente, así como el icónico cinturón de monedas doradas.

Objetos de la monarquía / Adrián Vázquez

También se incluyen relojes y joyas, que pertenecieron a la aristocracia y realeza, como un broche rosa con diamantes de la princesa Margarita; un broche que perteneció a la sobrina-nieta de Napoleón Bonaparte, así como un anillo de principios del siglo XX de la multimillonaria estadounidense Barbara Hutton.

Además, por primera vez, se exhibe el Mistery Clock, que fue propiedad de José Yves Limantour, secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Así como los broches, collares y anillos de pantera que diseñó Jeanne Toussaint, la primera directora creativa mujer de la firma.

Accesorios con diamantes / AFP

“Las piezas aquí expuestas son objetos de diseño. Son arte y son historia duradera y evolutiva que permanece viva”, dijo Pierre Rainero, director de Imagen, Estilo y Patrimonio de Cartier, quien ofreció una conferencia donde analizó el estilo y ADN de la maison, como parte del programa de actividades que se realizan en el marco de la exposición y que son totalmente gratuitas.

Rainero, quien también es responsable de la política patrimonial de la firma, en particular de los archivos y la Colección Cartier, que reúne más de tres mil piezas históricas, refirió que la casa joyera está viviendo, “su propia época de oro. La historia de Cartier transcurre, ya no sucede como hace un siglo, cuando solo tenías una tienda para darte a conocer. Ahora lo consigues por muchas otras vías. Por eso creo que es la edad de oro de la joyería. También, y esto es más subjetivo, por lo que hacemos”, dijo.

De acuerdo al experto, hasta la Segunda Guerra Mundial se percibía como una expresión de la creatividad y en Norteamérica era considerada como un tesoro preciado y tuvieron que pasar 40 años para que este concepto evolucionara.

Piezas inéditas / AFP

“Cada vez más personas aprecian lo que hay detrás de una joya, hay múltiples clientes y más interés sobre este tema, y de eso me di cuenta en 2008, ese año no había mucha conciencia sobre ese tema y era desconocido, hoy ya no lo es”.

“Ahora el valor de la joyería radica por el valor de la creación artística y Cartier también es apreciado en el mercado del arte como artista”, añadió.

Coronas, diamantes y piedras preciosas / Adrián Vázquez

Finalizó diciendo que el legado de la casa joyera, continúa inspirando a las nuevas generaciones de diseñadores de la misma firma, “que le rinden homenaje, la mantienen viva en su inconfundible espíritu pionero y la reinventan para el presente y el futuro”.

En los últimos años, la colección ha visitado museos como el Centro Nacional de Arte de Tokio, el Grand Palais de París y el Design Museum de Londres.