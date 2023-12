Celina del Villar regresa a las pasarelas por una gran causa

Un gran número de asociaciones y personajes dedicados a la filantropía, se han unido a lo largo de estas semanas para recaudar fondos y víveres para ayudar a los poblados más necesitados de Guerrero, afectados por el paso del huracán Otis.

Recientemente, se llevó a cabo una pasarela organizada por Fundación AMA Saving the Oceans, la cual siempre se ha preocupado por las necesidades de su comunidad y ha contribuido a proyectos sociales en educación, arte y ecología para mujeres y niños de escasos recursos.

Uno de los momentos más representativos fue ver a la ex modelo Celina del Villar, sobre la pasarela junto a su hija María, compartiendo un mismo escenario.

"Cada vez que trabajo con María el escenario se convierte en algo formidable. Me hace sentir emoción y orgullo, cada quien tiene su carrera y no estoy cediéndole ninguna estafeta. Ella tiene sangre para esto; no sé si es la herencia, el que me haya visto, la fisonomía o los movimientos que ella hace pero no necesité darle muchos consejos", dijo Celina.

Para ella, participar en este tipo de eventos dedicados a una buena causa es motivo de gran orgullo. "Este día reúne muchas emociones. Siempre subirme a una pasarela me entusiasma muchísimo; a esta edad más. Trabajar con gente tan profesional que hace las cosas bien y con mucho amor, siempre es una 'gozadera'. Al ver a amigos que vienen a apoyar una gran causa como ayudar a la gente de Acapulco, me dieron ganas de llorar", nos compartió en exclusiva la modelo con más de 30 años de trayectoria.

"El donativo para ingresar al desfile fue de 700 pesos y estos van directo para apoyar la labor de fundación AMA. Fue un trabajo en conjunto para poder lograr esto posible", platicó el diseñador de moda Alejandro Carlín quien fue el encargado de exhibir lo más reciente de su colección para este importante evento.