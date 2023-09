Conoce a las mexicanas que son los nuevos “ángeles” de la campaña de Victoria’s Secret

Este martes 26 de septiembre, la marca de lencería Victoria’s Secret, lanzará The Tour 2023, un fashion show que por primera vez se presentará en formato streaming en la plataforma Amazon Prime Video, mismo que en esta ocasión, se une al movimiento Body Positive, un tema del que por años, estuvo muy alejado de la firma de lujo, pues mantenía un estándar de belleza con modelos y cuerpos muy distintos a la realidad.

Se trata de la nueva era de Victoria’s Secret, que regresa a las pasarelas tras cinco años de ausencia (2018), con su icónico desfile, que ahora se presenta bajo el concepto de la inclusión.

“Durante décadas la sociedad y las instituciones -incluidos nosotros- definían expresiones muy cerradas para representar la belleza, el atractivo y el valor de las mujeres. La realidad es que la única persona que puede definir a una mujer es ella misma.

“Ahora, nuestro trabajo es crear oportunidades para que las mujeres de todo el mundo se definan así mismas en sus propios términos y usen nuestra plataforma para celebrar y reconocer la individualidad y la diversidad", explicó la firma a través de un comunicado.

Como parte de esta misión, la esperada pasarela contará con la participación de modelos de tallas diversas y distintas edades. Además de sus icónicas “ángeles” que se consolidaron en la industria como Gigi Hadid y Naomi Campbell, entre otras. También habrá una aparición especial de Doja Cat.

Ellas son la imagen de la inclusión

A través de las redes sociales de Victoria’s Secret México, se compartieron varios clips protagonizados por las nuevas embajadoras de la marca que comparten un mensaje de “amor propio”. A esta campaña se suman cuatro mujeres mexicanas, que se convierten en inspiración y portavoces del movimiento de la inclusión y diversidad.

Yalitza Aparicio

Tras haber protagonizado la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón en 2018, y tras haber aparecido por primera vez en la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles en 2019,Yalitza Aparicio, acaparó las primeras planas de los diarios y protagonizó varias portadas de revistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret México (@victoriassecretmexico)

Además, conquistó a las grandes marcas de moda y se convirtió en imagen de exclusivas casas de lujo como Cartier, Dior y Prada.

“Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son, y nos demos cuenta que la diversidad también es hermosa”, expresa Yalitza mientras modela con un vestido de lencería que tiene como estampado el monograma “VS”.

Fiel y orgullosa a sus raíces indígenas, Aparicio la talentosa oaxaqueña no desaprovecha ninguna oportunidad para defender y difundir su cultura, heredada por su padre Raúl Aparicio que es de origen mixteco y su madre, Margarita Martínez, que es triqui.

Actualmente su carrera la está desempeñando con proyectos cinematográficos entre los que destacan La gran seducción que acaba de estrenarse por Netflix, así como otras producciones como Presencias e Hijas de brujas.

Katya Echazarreta

La valentía, resilencia y fuerza, han llevado a Katya Echazarreta a convertirse en fuente de inspiración para muchas mujeres que desean cumplir sus sueños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret México (@victoriassecretmexico)

En junio de 2022 viajó al espacio, con la misión Shepard NS-21 de Blue Origin, con la que estableció un nuevo récord por ser la mujer más joven en lograrlo, dicha historia fue honrada con una Barbie de la colección Role Models.

Y este 2023, se suma a las filas de VS al formar parte de su nueva campaña en la que comparte su percepción sobre las mujeres mexicanas, “una mujer mexicana es valiente, apasionada y multifacética”, mencionó en un video donde luce varias piezas de la nueva colección, entre las que destacan un body lencero que lo reinventa al lucirlo con una mini falda negra y una bata de satén.

Mariana Zaragoza

La modelo mexicana Mariana Zaragoza originaria de Guadalajara, que comenzó desfilando para el diseñador Benito Santos, rápidamente se abrió paso en las grandes pasarelas internacionales como Fashion Week NY, además Karl Lagerfeld la seleccionó personalmente para que formara parte del desfile Cruise 2018 de Chanel.

“Una mujer icónica es una mujer que no tiene miedo a ser ella misma”, es el mensaje que comparte en el video de la firma donde luce un corsé y una falda transparente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret México (@victoriassecretmexico)

Victoria Volkova

La modelo transgénero, youtuber , escritora y actriz originaria de Querétaro, también se une a la campaña al compartir un mensaje que hace referencia a vencer los miedos, “cuando menos miedo le tienes a quien eres realmente es cuando más icónica eres”.

La también activista es la primera mujer trans que posa para la firma con un sensual conjunto de dos piezas en negro y liguero.

En 2020 Volkova, también fue la primera mujer transexual en aparecer en la portada de Playboy, misma que significó un gran logro para la comunidad con la que celebra la diversidad y el empoderamiento de las mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret México (@victoriassecretmexico)

Belleza internacional

Winnie Harlow

La joven de 29 años originaria de Canadá saltó a la fama gracias a que concursó en el ciclo 21 del programa de televisión estadounidense America's Next Top Model. Parte de su misión en las pasarelas es desafiar y romper los estándares de belleza, ya que padece vitiligo, una enfermedad en la piel que provoca pérdida del color en algunas zonas del cuerpo. En varias ocasiones ha hablado sobre esta condición que en su época de estudiante la orilló a ser víctima de bullying.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

En 2018 la top model internacional tuvo un logro muy importante en su trayectoria, se convirtió en un ángel de la renombrada firma Victoria’s Secret y ahora se suma a la nueva misión de la firma.

Candice Huffine

Es una modelo estadounidense que se ha dedicado a romper las barreras de las “tallas”, pues con 31 años de edad ha logrado aparecer en portadas internacionales como la de Vogue Italia que dedicó una edición a modelos plus sizes.

En múltiples ocasiones ha hablado sobre el amor que le tiene a su cuerpo y cómo ha lidiado con el tema de las tallas que por años ha marcado a la industria de la moda.

Moda CANDICEEE

En sus sesiones fotográficas destacan las que son en trajes de baño y bikinis, donde no se preocupa por las “imperfecciones”, sino por lucir tal y como es.

“En 2003 trabajé en la tienda de Victoria’s Secret en el centro comercial Newport Centre en Jersey, y 20 años después conseguí mis alas. Si no te sucede de la noche a la mañana, piensa en mí, y recuerda que nunca debes dejar de perseguir tus sueños ni por un momento, eres digna de todo lo que deseas”, escribió en una fotografía en blanco y negro que forma parte de la campaña de la marca.

Tess McMillan

El año pasado con tan solo 21 años de edad, acaparó la miradas durante el Fashion Week Milán, pues además de ser pelirroja, es curvy, y se ha dedicado a eliminar las etiquetas que rodean al mundo de la moda.

Desfiló para Andreādamo, un diseñador emergente, que reunió a modelos de la generación Z con la intención de promover la diversidad. Asimismo, ella se declara libre de categorías, pues no quiere pertenecer a un grupo, simplemente ser ella. En sus redes sociales busca lucir al natural, posa sin maquillaje, tomando el sol y junto a su mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tess McMillan (@tess_mcmillan)

Este desfile será la plataforma para que dar a conocer a los creativos internacionales “VS20” que fueron los encargados de crear los exclusivos conjuntos.

Asimismo, The Tour viene acompañado de la campaña You’re an icon, con la que lanza su colección The Icon, que en esta ocasión es una nueva línea de sujetadores de encaje, camisones y batas con el estampado “VS” característico de la marca.