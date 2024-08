Conoce estos accesorios que te recuerdan cuál es tu objetivo por cumplir en la vida

En ocasiones, los objetos pasan desapercibidos por ser parte de nuestro día a día y se convierten en una pieza más de nuestro entorno o simples accesorios que complementan nuestra imagen; sin embargo, hay quienes les dan un gran significado y los convierte en acompañantes y aliados en la toma de decisiones.

Es el caso de la empresaria mexicana Carolina Garnica, quien, tras una experiencia personal complicada, tuvo la oportunidad de conocer la tradición budista de crear piezas con un propósito más profundo, donde cada una tiene el poder de transformar nuestra rutina en rituales cargados de significado.

Collar Mandala / Foto: Cortesía Manika

“Fue un proceso de transformación interna que me llevó a dar significado especial a todo lo que se encontraba a mi alrededor, incluidos los accesorios, y en aquel momento pensé, ‘si me voy a poner algo, quiero que por lo menos me pueda recordar cuál es mi intención de vida”, explica Garnica.

Cuenta que hace tiempo, en los templos budistas de Tailandia, se podían frotar las figuras de oro de Buda para obtener bendiciones y buena suerte. Con el tiempo, estas figuras comenzaron a desgastarse, y los monjes decidieron fabricar hojas de oro para tallar a los budas, transformándolas después en pulseras que llevaban consigo una profunda carga espiritual y simbólica.

“A estas piezas se les ha llamado ‘joyería con intención’, la cual hoy en día, se ha convertido en una forma poderosa de incorporar significado a nuestras vidas. Estos accesorios no son meros adornos, sino símbolos que nos recuerdan nuestras creencias y nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que realmente importa”, afirma la empresaria.

Collar de armonía de los 7 chakras / Foto: Cortesía Manika

Así surgió Manika, empresa que dirige actualmente la joven emprendedora. “Manika significa joya en sánscrito. Y mi objetivo es difundir al mundo mi aprendizaje y mi experiencia con este tipo de accesorios y que todo lo que te pongas te recuerde todos los días a estar presente y hacia dónde vas, y lo que quieres en transmitir en este mundo.

“Una tradición muy arraigada en la cultura tailandesa es que dentro de los templos si quieres sanar algo alguna enfermedad relacionada como la mente, hay que frotar la cabeza del buda, y así con cualquier parte del cuerpo. En esa gran cultura es donde nacen las pulseras”.

Carolina dice que su interés sobre este tema fue creciendo y con el paso del tiempo encontró a los guías expertos que la fueron guiando para difundir una filosofía de vida más que un objeto de moda.

“Encontré a expertos que resonaban conmigo; la primera fue la maestra Lorena Martínez, ella es mexicana, pero tiene a su vez un maestro que se llama Lee Lozowick que, a su vez, toma en cuenta los preceptos del maestro Yogi Ramsuratkumar, budista de la India. Ellos tienen toda una filosofía de vida que a mí me ha hecho mucho sentido y me ha funcionado para ser mejor persona, pareja, mamá… y sobre todo en el emprendimiento, así que decidí compartir esto y la energía que tienen estas piezas con la gente”.

Collar de elefantes del amor / Foto: Cortesía Manika

La experta cuenta que buena parte de su proceso personal lo describe a través de las redes sociales, “y cuando conecta con alguien, la pieza o accesorio se convierte en algo más genuino, no solamente es un accesorio, sino en algo más que va más allá.

“Mi transformación a lo largo de los años al estar en contacto con estas culturas, resuena en los demás, y aclaro, no es que yo me crea que soy un ejemplo de nada, no, pero creo que cuando ves que alguien se transforma para bien, es que lo que promueves tiene un valor significativo. Se trata de una filosofía de muchos años de una escuela que está detrás, de un trabajo muy energético”.

Explica que todas las piedras que forman parte de la joyería son semipreciosas, “creo firmemente en que las piedras tienen una vibración especial, como por ejemplo los cuarzos. Lo que yo creo que es lo más importante del crecimiento personal es conocerte a ti mismo y el que sepas quién eres y así sabrás qué puedes resolver de ti”.

El collar Lakshmi, significa la riqueza, la prosperidad y la buena fortuna, si lo traes puesto te recordará a lograr tus objetivos. A ti te gustaría estar en este lugar de riqueza, de abundancia, entonces es un recordatorio para cumplir lo que deseas”.

Son más que un objeto de moda / Foto: Cortesía Manika

Su pieza más significativa, es una mano ya que, “una de las cosas que más me ha costado trabajo es poner límites y entonces ¿cómo puede recordar esto?, pues, con la mano donde yo pongo un alto a lo que el otro me pueda hacer y esa joya es el recordatorio de ese límite que yo tengo que poner por amor a mí misma”.

Usar estos accesorios, te invita a ser consciente de tus deseos y a mantener el enfoque en lo que realmente importa para ti. “Cada vez que mires tu joyería, serás recordado de tus propósitos y motivaciones, creando un vínculo especial que trasciende el mero objeto físico”.