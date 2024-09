¿Conoces a Colleen Atwood? La creadora del vestuario de "Beetlejuice 2"

Rescatar la esencia del pasado con toques de actualidad como parte del diseño, fue uno de los retos que la diseñadora de modas estadounidense Colleen Atwood, tuvo que enfrentar en el vestuario del filme Beetlejuice2, que recientemente tuvo su estreno en las principales salas del mundo.

La ganadora del Oscar por el Diseño de vestuario de la película Alicia en el país de las maravillas, (2017) y el director Tim Burton, director de la película del icónico fantasma con traje a rayas que se hiciera famoso en 1988, pensaron en dar forma a los icónicos trajes de la primera parte del filme, pero que lucieran contemporáneos.

“Se trata de un surtido glam gótico, lo sacamos de los 80, pero seguimos haciendo un guiño a esa época en el diseño, se trataba de pensar en cómo llevarlo a un nivel diferente para el público de hoy, cómo ampliar el leguaje y seguir rindiendo tributo a todo lo anterior”, dice Atwood, a través de un video en su cuenta de TikTok.

La diseñadora quien personalizó el vestuario de la mayoría de los personajes, incluido el trío original, Beetlejuice (Michael Keaton), Lydia (Winona Ryder) y Delia (Catherine O’Hara) logró vencer el reto de la confección de cada uno de los atuendos, basada en un concepto sencillo sin tomar en cuenta las propuestas de alta costura de las famosas marcas internacionales.

“Hice el 75 por ciento y luego compré cosas vintage para mantenerlo contemporáneo. Usamos un par de chaquetas de Elena Dawson, una diseñadora londinense, porque sus piezas eran muy góticas pero modernas. Por su puesto, cada personaje tenía su propia sensibilidad y rareza en materia de moda”.

Para Lydia (Winona Ryder) Atwood quiso retomar la afición del personaje por los vestidos de tul góticos y voluminosos, pero adaptándolos al 2024. Para el primer look Lydia, a Atwood le hubiera sido fácil elegir un vestido de pasarela, ya que marcas como Simone Rocha o Alexander McQueen, encajan perfectamente con la estética del vestuario original. Pero la diseñara tuvo la oportunidad de empezar con la propuesta desde cero.

“Winnona siempre ha manejado sus looks de manera discreta. Hemos hecho varias colaboraciones con ella, y siempre ha sido muy entusiasta, manteniendo es vibra de alguien que por lo regular, no está conforme con las cosas. El primer traje que usó cuando ella está en una entrevista de televisión, realmente es un gran vestido de los años 80, ceñido a la cintura, es un disfraz de horror, que amamos”, dice la diseñadora en el video.

Para Astrid, (Jenna Ortega), la hija adolescente de Lydia, Atwood se inspiró en su ira y melancolía a través de la ropa. “Le dimos un aire grunge, Astrid no quería estar cerca de su madre, ni de su extraño mundo, le gustaban más la películas antiguas y la música, así que su ropa reflejará eso”, expresa Atwoods.

Sobre su colaboración con Tim Burton la creativa opina que, “fue grandiosa porque las alegrías con Tim, siempre son muchas, él es muy amable, único y especial. He tenido la oportunidad de explorar una gran cantidad de facetas del universo con él. En este proyecto en específico, pensé usar prendas icónicas del filme anterior, como el clásico vestido rojo de novia de Winnona, pero hice una selección de prendas especiales. Para Beetlejuice, en esta ocasión realicé una mezcla diferentes rayas, que lo hacen distinto al anterior.

“Este proyecto, varía un poco de las cosas que he hecho en mi trabajo a lo largo de la vida, pero pienso que estoy muy orgullosa de este trabajo. Es muy diferente a otras producciones del cine con las he colaborado, como por ejemplo Memorias de una geisha, donde tuve que adaptarme a todo un concepto de otra cultural, y pienso que no importa qué tipo de película estés haciendo, si es Blancanieves y el cazador, siempre tienes que hacer una investigación sobre el periodo en específico para poder empezar a crear el diseño, esa es la parte clave de mi vida.

“Para mí el mayor reconocimiento y honor es cuando veo a las personas en la calle reinterpretando mis creaciones”, expresa Atwood.

Figura multipremiada de la cinematografía

La diseñadora de vestuario ColleenAtwood , ha sido cuatro veces ganadora del Os­car (la última en 2017 por Animales fantásticos y dónde encontrarlos), galardón al que sido nominada en 12 oca­siones.

La norteamericana de 71 años nacida en Wa­shington, ha realizado una importante labor alrededor del mundo, desde su participación en Memorias de una geisha en Japón, has­ta Londres con el terrible barbero en Sweeney Todd, pasando por producciones futuristas como Gattaca, hasta lo más lejano del oeste estadounidense de Wyatt Earp.

Su colaboración con el cineasta Tim Burton, viene de años con Sombras tenebrosas. Y es que el director cuenta con Atwood de for­ma habitual. El último trabajo con el realizador californiano, precisamente, ha sido en su última cinta, Dumbo.

Con Alicia en el país de las maravillas, la diseñadora ganó siete importantes pre­mios. El trabajo de Atwood, se adapta a la perfección con el arte cinematográfico gótico de Burton, logrando que el vestuario se convierta en lo más atractivo de la cinta.